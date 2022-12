GF Vip, Guendalina Tavassi parla di televoto truccato: “Antonella Fiordelisi sei la preferita dei bot”

Guendalina Tavassi è convinta che Antonella Fiordelisi non abbia meritato di primeggiare nel televoto per la preferita del pubblico.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 26 dicembre, Antonella Fiordelisi è risultata la preferita del pubblico, nella sfida al televoto con Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Sarah Altobello. Un responso che ha stupito gran parte degli spettatori, che – a giudicare dai numerosi sondaggi circolati sui social – sembravano ormai certi che a primeggiare sarebbe stata Oriana Marzoli. In serata è arrivato anche lo sfogo di Guendalina Tavassi.

Alcune pagine Instagram dedicate al Grande Fratello Vip hanno pubblicato gli screen di tweet che parlavano di "bot attivati" per fare vincere Antonella Fiordelisi. Ovviamente, sono post che lasciano il tempo che trovano, se non supportati da prove. Tuttavia, alla luce del largo consenso di cui Oriana Marzoli sembrava godere, è apparsa spropositata la vittoria di Antonella Fiordelisi con il 45% dei voti. La sera stessa della puntata, Guendalina Tavassi ha ironizzato: "Ha un BOT di fan però". Poi ha continuato:

Guendalina Tavassi, in una serie di Instagram Stories, ha ribadito di reputare il televoto truccato, poi – senza mai menzionarlo – è sembrata rivolgersi a Stefano Fiordelisi, padre di Antonella:

Vorrei fare un "bot" e risposta ai "bottelisi". Anzi, al capo dei "bottelisi" che sta scrivendo delle minc**ate vaganti, dicendo che noi rosichiamo. Noi non è che rosichiamo, a noi ci rode proprio il c**o, che è diverso. Comprare i bot va benissimo, ai miei tempi si compravano i call center per il televoto. Per il televoto però. Qui stiamo votando il preferito dal pubblico. È il pubblico a dover decidere e aveva scelto Oriana. Ok? Se comprate i bot, non è il preferito del pubblico, ma è il preferito dei bot. Ma questi sono i tuoi fan, i fan che ti meriti.