Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria imitano Soleil Sorge al GFVip, lei: “Imbarazzanti” Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono divertiti ieri a imitare l’accento di Soleil Sorge, ripetendo alcune parole che l’opinionista ha usato durante la diretta. La Sorge ha replicato a tono: “Imbarazzanti, avete 30 anni”.

Antonella Fiordelisi non ha digerito il commento di Soleil Sorge sul suo conto che in diretta tv l'ha invitata a "volare basso". Galvanizzata dal risultato del televoto che le ha consegnato il titolo (inaspettato) di "preferita dal pubblico", già a fine puntata l'influencer campana aveva lanciato una sfida alla Sorge – "Ha paura che le prendo il posto?" – , ieri con Edoardo Donnamaria ha continuato a provocarla, tentando di imitare il suo accento italo americano. Con Dana presente, i tre Vip sono scoppiati a ridere e il video che circola su Twitter è arrivato sino alla diretta interessata. Soleil ha commentato: "Avete 30 anni, geni del male".

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria erano in giardino ieri pomeriggio quando hanno cominciato a prendere in giro Soleil Sorge, imitando il suo modo di parlare e ripetendo alcune frasi dette in puntata. "Alfonso io ti stupirò perché io non sono dalla parte di Luca, ma dalla parte di Nikita! Questo latino ci sta annoiando!" ha detto Antonella Fiordelisi, poi: "Dana non rubare questa cosa che sto facendo, fly down! E poi qualcuno ti ha consigliato male da fuori, sii te stessa, riprenditi! Dayane si dissocia! Non so il latino ma fly down baby". Dana era presente al siparietto dei Donnalisi e non ha trattenuto le risate quando Edoardo Donnamaria ha fatto ironia sul fatto che nonostante fosse Natale l'opinionista non avesse risparmiato alcun Vip: "Cosa penso della diatriba fra Nikita e Onestini? Io ti stupirò perché oggi è Natale e siamo tutti più buoni. Non sono contro Luca ehm Onestini, ma sono assolutamente dalla parte di Nikita!", poi ancora: "Se voglio dire qualcosa di carino ai concorrenti? Ma certo, è Natale! Quindi voglio dire che Dana è completamente pazza e Onestini è un testa di ca*zo, però voglio dire anche che Antonella ha rotto i cog*ioni”".

La modella di origini marocchine ha riso a crepapelle, lei conosce bene Soleil Sorge: quest'ultima era con lei e Dayane Mello durante la paparazzata del bacio. Per questo motivo l'opinionista ha deciso di dissociarsi: "Mi dissocio da Dana, in bocca al lupo".

L'imitazione non è sfuggita a Soleil Sorge e su Twitter è subito stata commentata. "Qualcuno spieghi loro che hanno 30 anni, imbarazzante", le prime parole. Poi: "E fu così che anche io mi dissociai da Dana" – seguendo dunque Dayane Mello – "In bocca al lupo geni del male".