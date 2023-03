Antonella Fiordelisi chiama “questa” Orietta Berti che si inalbera: “Guadagna il pane col rispetto” Scontro nello studio del Gf Vip tra Antonella Fiordalisi e Orietta Berti. “Devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto e con un sorriso, non con l’arroganza”, si è inalberata l’opinionista.

A cura di Stefania Rocco

Scontro nello studio del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi, arrivata in studio per scoprire l’esito del televoto che ha eletto il secondo finalista del reality, e l’opinionista Orietta Berti che nei confronti della fidanzata di Edoardo Donnamaria non ha mai nutrito grossa simpatia.

Antonella Fiordelisi a Orietta Berti: “Non mi vuole vedere questa”

Antonella, una volta in studio di fronte all’opinionista Orietta Berti, le si è rivolta in questi termini: “Non mi vuole vedere questa. Che posso dire?”. “Ho sempre ammirato Edoardo Donnamaria”, ha risposto Orietta, “tu lo hai trattato come uno zimbello, un cagnolino e questa cosa non mi andava giù. Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con un sorriso. Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente. Ho girato il mondo a 19 anni con mio marito senza sapere l’inglese. Ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri, senza mettermi in mostra e prevaricare nessuno. Nè con le parole, né con l’arroganza. E sono ancora qui, alla soglia degli 80 anni, lavoro tantissimo e sono rispettata da tutti. Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto per gli altri e con un sorriso, non con l’arroganza”.

Il confronto tra Micol Incorvaia e Sonia Bruganelli

Micol, arrivata in studio per apprendere l’esito del televoto, è stata accolta così da Alfonso Signorini: “Tu ti lamenti sempre che non ricevi le visite. Ma tu sei fantastica di tuo, al di là delle visite dei parenti e di Tavassi”. La concorrente ne ha quindi approfittato per rispondere all’attacco ricevuto da Sonia Bruganelli qualche puntata fa, aggressivo al punto che l’opinionista, a qualche giorno di distanza da quel momento, decise di scusarsi pubblicamente. “Sonia, quelle parole quella volta mi hanno fatto tanto male. Ma non voglio accusarti. Anzi, voglio dirti che ti stimo tantissimo”, ha detto Micol, “Mi sono sentita colpita. Forse hai toccato un nervo scoperto. Sono abbastanza sicura dei miei mezzi. Mi rendo conto della differenza rispetto ad altre persone si sono messe in mostra per caratteristiche che non mi appartengono affatto, seminando zizzania in giro per casa, dichiarando il falso e affossando gli altri per elevare se stessi. Io purtroppo non ci sto. Questa cosa può essere un deterrente ma va bene così”. “Mi dispiace. Ho un ruolo e mi rendo conto che per voi può essere complicato perché poi voi non avete possibilità di continuare fare a parlare con l’interessato”, ha risposto Bruganelli, “La mia modalità è stata molto aggressiva e mi dispiace. Ma sul concetto che passi solo chi mette zizzania non mi trova d’accordo”.