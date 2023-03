Guendalina Tavassi: “Da Sonia Bruganelli un abuso di potere, Edoardo dovrebbe lasciare il GF Vip” Guendalina, sorella di Edoardo Tavassi, difende il fratello dopo le dure critiche ricevute dall’opinionista Sonia Bruganelli durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. “Un abuso di potere, mio fratello dovrebbe andare via”, ha confidato a Fanpage.it.

La puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 2 marzo continua a far discutere. Dopo la decisione dell’amministratore delegato Mediaset di bloccare la replica prevista su La5 e la scomparsa dell’intera puntata dai siti ufficiali del programma e della rete, parte del pubblico del reality si è chiesta cosa fosse accaduto di tanto grave da spingere il programma a correre ai ripari. A finire sotto la lente di ingrandimento è stato il duro confronto che l’opinionista Sonia Bruganelli ha avuto con Edoardo Tavassi nel corso della puntata del GF Vip di giovedì scorso, confronto al termine del quale Micol Incorvaia si è detta tanto avvilita da volere andare via. Fanpage.it ha raggiunto Guendalina Tavassi, sorella del concorrente, per fare il punto sulla vicenda.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Sonia Bruganelli ha detto a Edoardo che uno che ha 38 anni e vive di reality non può permettersi di parlare del suo lavoro di opinionista. Che effetto ti ha fatto?

È stata pesante. Non capisco perché tanta cattiveria nei confronti di mio fratello che è una persona perbene. Vive di reality? Vorrei ricordarle che fino a 5 mesi fa lavorava come videomaker in ambito medico. Ha fatto due reality nello stesso anno per la prima volta in vita sua. Inoltre, sentire una persona che viene pagata per parlare di mio fratello che sta facendo un reality dire che uno vive di reality mi fa sorridere. Da che pulpito viene la predica? Un conto è fare l’opinionista, un altro è offendere le persone. I concorrenti sono persone fragili che stanno rinchiuse da 5 mesi senza avere contatti con l’esterno.

Ritieni che tuo fratello Edoardo ci sia rimasto male?

Edoardo è la persona più sensibile della terra. Sentirsi dire quelle cose gli ha fatto molto male. Di base, è una persona insicura che ha il terrore di non piacere agli altri. Lui stesso ha detto di essere in analisi per questo problema. È stato offeso dalle stesse persone che pochi minuti prima facevano la morale a quelli che usano i social per offendere il prossimo e seminare astio. A loro Edoardo non piace perché nella Casa vogliono guerre e scontri. Lo dimostra il fatto che non si sia mai parlato della storia d’amore tra mio fratello e Micol, che è pulita e basata sul rispetto, a favore della storia tossica tra Antonella ed Edoardo.

Nella puntata del 2 marzo, Alfonso Signorini ha strigliato i concorrenti "colpevoli" di fare cattiva televisione. Pochi giorni dopo, è arrivato lo stop alla replica del GF Vip su La5 per decisione dell’ad Piersilvio Berlusconi. Alla luce di questi richiami all’ordine, come giudichi il modo in cui Sonia Bruganelli si è posta nei confronti di alcuni concorrenti?

Non me lo spiego, nemmeno se avessero fatto un torto a un suo parente avrebbe avuto tanta rabbia. Li attacchi, li offendi e non gli permetti nemmeno di replicare? Allora devo pensare sia stato giusto eliminare la replica su La5.

Credi sia stato un intervento punitivo nei confronti dei concorrenti oppure destinato a conduttore, opinioniste e squadra di lavoro?

Secondo me era diretto all’opinionista ma con certezza non lo sapremo mai. La faranno passare come misura punitiva nei confronti dei concorrenti. Vorrei sapere che cosa hanno fatto di male. Facessero vedere le cose che dice Antonella Fiordelisi sotto le coperte, le offese pronunciate alle spalle di Micol. Perché proteggono questa persona e attaccano gli Spartani?

C’è stato un momento durante la scorsa diretta che ha visto Sonia trattare con sufficienza Micol Incorvaia e Giaele De Donà perché, a suo parere, troppo poco protagoniste per poter avere voce in capitolo durante la diretta. Lo hai trovato in linea con il suo ruolo di opinionista?

Micol e Giaele, esattamente come mio fratello, sono ragazze educate e rispettose. Anche quando rispondono a un attacco, lo fanno restando persone a modo. Rispondere a entrambe in certi termini, significa avere un problema pregresso con loro.

Sempre a proposito di Bruganelli, c’è un suo like a un tweet in cui Tavassi viene definito un ratto, Micol e Giaele delle galline e Donnamaria “Edocane”. Però poi in prima serata al GF si parla dell’uso negativo che alcuni utenti fanno dei social, promuovendo l’odio in rete. Cos’è che non sta funzionando?

Esattamente quello che dicevo. Ci sono suoi like a dei tweet in cui mio fratello viene definito un ratto e ad altri in cui alcuni concorrenti del GF Vip vengono offesi. Che tipo di insegnamento pensate di dare? Se fossi stata al posto dei concorrenti attaccati, gli avrei detto “Adesso il programma ve lo fate da soli” e me ne sarei andata. Senza nemmeno pagare la penale, date le offese e il trattamento ricevuto.

Credi tuo fratello dovrebbe lasciare il gioco?

Sì. Io sarei andata via.

Micol Incorvaia ha detto che era avvilita e che sarebbe voluta andare via.

L’ho vista. Conosce mio fratello e ci è rimasta male per il modo in cui è stato attaccato.

Terminata la puntata, Edoardo sembrava colpito. Ritieni fosse dispiaciuto?

Edoardo è un ragazzo sensibile, rispettoso e gentile. Essere descritto come un mostro lo ha fatto stare male. L’attacco è andato sul personale e la cosa più brutta è che, se anche avesse voluto risponderle, non avrebbe potuto farlo negli stessi termini usati Sonia. L’ho trovato un abuso di potere in questo contesto.

Ritieni che quanto accaduto avrà ulteriori effetti sulla partecipazione di Edoardo al GF Vip?

Credo che dopo quanto accaduto nel corso delle ultime due puntate, Edoardo non possa più vincere il programma. Un parere espresso in puntata è in grado di condizionare il pubblico. Non tutti gli spettatori guardano il GF Vip ogni giorno. Ci sono anche quelli che guardano solo la diretta in prima serata e un intervento di quel tipo può spostare l’opinione e mettere in difficoltà un potenziale vincitore come mio fratello.