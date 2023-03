Dopo la sospensione su La5, la puntata del 2 marzo sparisce dal sito del Grande Fratello Vip La puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo, la cui replica su La5 è stata sospesa per decisione dell’Ad Piersilvio Berlusconi, sparisce dal sito del reality e da Mediaset Infinity.

A cura di Stefania Rocco

Cosa sta succedendo dietro le quinte del Grande Fratello Vip? Ad alimentare il fuoco già divampato dopo la decisione dell’amministratore delegato Mediaset, Piersilvio Berlusconi, di non mandare in onda la replica della puntata del 2 marzo scorso su La5, la puntata in questione sparisce anche dal sito della rete e da quello ufficiale del Grande Fratello. Le voci di malcontento sono nell’aria da qualche giorno, tanto da essere filtrate all’esterno sotto forma di un intervento punitivo dell’Ad culminato nella decisione di annullare la messa in onda della replica. “Troppe parolacce e volgarità”, era la motivazione circolata in un primo momento, quella apparentemente ufficiale.

La puntata del GF Vip del 2 marzo sotto accusa: cos’ha di diverso dalle precedenti?

La puntata del 2 marzo sparisce dal sito del GF Vip

La puntata del 2 marzo non più raggiungibile sul sito Mediaset

Ma cos’ha di diverso la puntata del 2 marzo scorso da quelle che l’hanno preceduta? Come mai la scelta di rimuoverla dai siti ufficiali e dalla programmazione di La5? Fonti bene informate avevano riferito a Fanpage.it il malcontento di Piersilvio Berlusconi, apparentemente diretto verso alcune scelte autoriali indipendenti dal conduttore Signorini (con il quale, invece, si sarebbe trovato d'accordo). Un richiamo a maglie larghe dunque, nulla che colpisse un concorrente nello specifico o uno dei protagonisti delle dirette dallo studio.

Cos’è successo nella puntata del GF Vip del 2 marzo 2023

Eppure, a sparire dai canali Mediaset è stata solo la puntata del 2 marzo scorso, quella segnata dalla sfuriata del conduttore Alfonso Signorini nei confronti di alcuni Vipponi, dall’uscita dalla Casa di Sarah Altobello, dal confronto in studio tra Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia, dalla lite tra l’opinionista Sonia Bruganelli e Edoardo Tavassi, dal malumore esternato da Micol Incorvaia definita “troppo poco protagonista” per poter diritto di replica in puntata, dall'uscita dalla Casa degli "ex di", dalla sorpresa del padre di Edoardo Donnamaria e da una serie di altri momenti minori. Esiste un episodio, tra quelli elencati, che ha spinto i vertici Mediaset a correre ai ripari?