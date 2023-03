Sonia Bruganelli si scaglia contro Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia avvilita: “Me ne voglio andare” Al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli si è scagliata contro Edoardo Tavassi e gli Spartani in generale. Il concorrente si è limitato a esprimere il suo totale disinteresse per delle critiche che reputa infondate. Più colpita, invece, Micol Incorvaia.

Le opinioni di Sonia Bruganelli, espresse durante la puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 2 marzo, non hanno lasciato indifferenti i concorrenti. In particolare, l'opinionista ha spiegato di ritenere che alcuni dei vipponi siano fagocitati da chi ha più personalità. A Micol Incorvaia e Giaele De Donà, che hanno provato a replicare in diretta, le ha messe a tacere dicendo di non avere interesse ad ascoltarle, perché preferisce parlare con i veri protagonisti dell'edizione. Non sorprende, che i vipponi ne abbiano parlato anche una volta finita la diretta.

Le accuse di Sonia Bruganelli a Edoardo Tavassi

Sonia Bruganelli, in puntata, si è scagliata contro Edoardo Tavassi e gli spartani in generale: "Non mi è mai capitato di vedere un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. È un personaggio, arrivato con l'atteggiamento da guascone, da simpaticone e dietro quell'atteggiamento, ha fatto il manipolatore, il burattinaio di poverini che hanno scarsa personalità. A 40 anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza alcun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te e stai rovinando alcune persone che hanno poca personalità come Giaele, che ha la data di scadenza e appena nominata arriverà qua e Edoardo, che ha rovinato il suo percorso". Quando Giaele e Micol hanno provato a difendersi, le ha messe a tacere: "Giaele non mi interessa quello che dici. Non hai mai mosso niente dentro quella casa, mi interessano i protagonisti. Micol anche tu non mi interessi".

La replica dei vipponi all'opinionista: Micol minaccia di andarsene

Già in diretta, Edoardo Tavassi aveva accusato Sonia Bruganelli di non guardare il Grande Fratello, mandandola su tutte le furie: "Ma come ti permetti?". Dopo la puntata, il concorrente non è sembrato poi troppo colpito dalle parole di Bruganelli: "Magari non doveva offendere, però se quella è la sua opinione, basta. Io, quando dice manipolatore, mi dà fastidio che mi insulti, ma so che non lo sono quindi non me ne può fregare di meno". E ha continuato:

A lei piace Antonella e non vuole sminuire la sua immagine. Ma non devi disintegrare di insulti l'altro. Ma posso avere la mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo la casa, tu no. Io vedo cose, non faccio supposizioni.

In molti, poi, hanno notato il malcontento di Micol Incorvaia. La concorrente, avvilita da un attacco che ha percepito come gratuito, ha commentato: "Me ne voglio andare ve lo dico, domani faccio l’appello. Ci sono state troppe puntate brutte. L’altra volta il van, poi lunedì scorso quella contro Edoardo e ora stasera quella cosa. No ragazzi io me ne vado". La gieffina è rimasta male anche per le parole del padre di Edoardo Donnamaria. Si aspettava un messaggio di sostegno da parte sua e, invece, l'uomo ha accusato tutti i concorrenti di giocare, mentre suo figlio sarebbe l'unico sincero.