Sonia Bruganelli sullo scontro con Tavassi, Micol e Giaele: “Troppo aggressiva, non mi sono piaciuta” Sonia Bruganelli torna a parlare di quanto accaduto lo scorso giovedì 2 marzo in diretta con Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà: “Il mio modo di esprimere un’opinione è stato troppo aggressivo. Non mi sono piaciuta”.

A cura di Gaia Martino

La puntata del Grande Fratello Vip ieri, lunedì 6 marzo 2023, si è aperta con il chiarimento di Alfonso Signorini riguardo la sospensione della replica del reality su La7 e le scuse di Sonia Bruganelli. La serata in diretta di giovedì 2 marzo è stata cancellata anche dal sito Mediaset e del reality stesso: "Si è superato il limite, la diretta vi espone a dei rischi, il programma non può essere un programma politicamente corretto ma bisogna avere rispetto del limite". Sono seguite le scuse dell'opinionista, protagonista dello scontro con Tavassi che ha tirato in ballo anche Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Questa mattina la moglie di Bonolis è tornata sull'argomento: "Non mi sono piaciuta".

Il commento di Sonia Bruganelli dopo la puntata

In puntata si è accodata al discorso iniziale di Signorini per scusarsi con le due inquiline della casa contro il quale aveva inveito: "Purtroppo mi è partito l'embolo, mi sono lasciata condizionare e non avrei dovuto per il lavoro che faccio in questo momento. Mi dispiace per Micol che è rimasta molto male e anche per Giaele". Questa mattina Sonia Bruganelli è tornata sull'argomento rispondendo ad un utente su Twitter che le chiedeva il perché delle sue scuse.

Il mio modo di esprimere un’opinione è stato troppo aggressivo. Non mi sono piaciuta. Io ragiono per me, gli altri hanno la coscienza loro.

Il discorso di Signorini ai concorrenti del GF Vip

Quando Alfonso Signorini si è collegato in diretta con i VIP del Grande Fratello, ha subito spiegato loro cosa è accaduto negli ultimi giorni. La sospensione della replica della puntata di giovedì 2 marzo ha portato anche alla cancellazione della diretta stessa dal sito ufficiale del programma: "L'editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto in modo molto forte riguardo al mancato rispetto dei limiti", le parole del conduttore prima di comunicare che non appena si supererà il limite, scatterà l'espulsione: "Da questa sera, qualsiasi infrazione a questo genere di discorso, non sarà più tollerata. Se continueremo a sentire parolacce continue, atteggiamento che diventa violento, aggressivo e contenuti poco maturi o intelligenti, ci sarà l'espulsione immediata".