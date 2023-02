Antonella Fiordelisi accusa Oriana Marzoli: “Mi ha spinta”, ma il video la smentisce Antonella Fiordelisi ha accusato Oriana Marzoli di averla spinta. A smentire la concorrente del Grande Fratello Vip è un video che mostra quanto è accaduto.

Scivolone di Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer, che lunedì prossimo rivedrà l’ex fidanzato Gianluca Benincasa (diventato concorrente a sua insaputa), ha accusato Oriana Marzoli di averla spinta mentre le passava alle spalle. Secondo Antonella, si sarebbe trattato di un gesto deliberato una provocazione che andrebbe ad aggiungersi a quelle delle quali la giovane ex schermitrice ritiene di essere vittima e che attribuisce al gruppo formato, oltre che da Oriana, da Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Luca Onestini e Nicole Murgia. In realtà, un video che mostra quanto è accaduto l’ha smentita.

Il video che smentisce Oriana Marzoli

Il video mostra Antonella ripresa in cucina mentre parla con Daniele Dal Moro. La prima a passarle alle spalle è Nikita Pelizon che, pur sfiorandola, non sembra attirare l’attenzione di Fiordelisi. Dopo qualche istante è Oriana a passarle alle spalle. Le due sembrano solo leggermente sfiorarsi ma Antonella dice a Daniele che la coinquilina l’avrebbe spinta. Spinta che, al di là delle dichiarazioni di Antonella, non sembra comparire nel filmato.

Il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli

Tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordalisi non c’è un buon rapporto. Entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip, si erano avvicinate all’epoca in cui la venezuelana stava vivendo una relazione con Antonino Spinalbese. Finita quella storia, anche l’amicizia tra Oriana e Antonella si è interrotta e le due sono diventate improvvisamente nemiche. Sono divers e le liti che le hanno viste protagoniste nella Casa, sfociate nella volgare imitazione che Fiordelisi fece di Marzoli, imitazione che divenne un vero e proprio caso sui social. A infastidire Fiordelisi, tra le altre cose, è l’amicizia nata tra la rivale e il fidanzato Edoardo Donnamaria.