Anticipazioni Temptation Island: Alfred tradirà Anna con la single Sofia nella puntata di questa sera Tradimento in diretta a Temptation Island. Nella puntata in onda martedì 1 ottobre, Alfred Ekhator cederà all’attrazione nei confronti della single Sofia Costantini fino a un momento che segnerà la fine della sua storia con la compagna Anna Acciardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Sembrerebbe essere destinata a finire nella puntata di Temptation Island in onda oggi, martedì 1 ottobre, la storia d’amore tra Alfred Ekhator e la compagna Anna Acciardi. Secondo anticipazioni rivelate da Dagospia, il percorso della coppia nel corso di questo viaggio nei sentimenti sta per prendere una brusca piega.

Il bacio tra Alfred Ekhator e Sofia Costantini

Alfred e Sofia si sono avvicinati fin dal primo giorno della loro vita nel villaggio dei fidanzati, ammettendo a più riprese la reciproca attrazioni. Dopo allusioni, abbraccia e qualche doppio senso – che tuttavia non è sfuggito alla sempre attentissima Anna – questa sera i due arriveranno alla resa dei conti finale. Secondo Dagospia, scatterà proprio di fronte alle telecamere il tanto atteso avvicinamento tra la single e Alfred, avvicinamento il cui video sarà mostrato in tempo reale alla compagna di Alfred. Come reagirà la donna che ha scoperto solo in trasmissione che il compagno non è certo di amarla ancora e che l'avrebbe tradita in più occasioni invece che una sola volta, come lui stesso aveva confessato prima di partecipare al programma?

Chi sono Anna Acciardi e Alfred Ekhator

Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono una delle coppie della seconda edizione di Temptation Island andata in onda nel 2024. Insieme da un anno e nove mesi, hanno partecipato al programma per capire che cosa fare della loro storia. Secondo Anna, Alfred non le darebbe le attenzioni che merita. Per di più, l’avrebbe recentemente tradita spingendola a mettere in discussione la loro storia d’amore. Di fronte alle telecamere di Temptation Island, Alfred ha lasciato intendere che quanto scoperto da Anna sarebbe solo la puntata dell’iceberg: esisterebbero numerosi altri tradimenti di cui la compagna non è a conoscenza. E l'attrazione nei confronti della single Sofia Costantini potrebbe presto fare da carburante all'ennesima "distrazione".