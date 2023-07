Anna Boschetti e Andrea Battistelli oggi, che fine ha fatto la coppia di Temptation Island 2020 Anna e Andrea hanno partecipato a Temptation Island nel 2020. Stanca delle mancate prese di posizione del fidanzato, più giovane di lei, Anna aveva deciso di metterlo alle strette. “È ricco, ma non vuole un figlio. Economicamente sta benissimo”, si sfogava. I due si sarebbero lasciati a maggio 2023.

Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono stati tra i protagonisti più discussi di Temptation Island. La coppia ha partecipato al programma nell’edizione 2020, scatenando non poche accuse nei confronti di Anna, accusata di stare insieme ad Andrea solo perché benestante. Andrea, titolare di un importante locale romano, lamentava il bisogno di tempo per crescere professionalmente, mentre Anna desiderava diventare madre di un figlio in comune, il prima possibile.

Il percorso di Anna Boschetti e Andrea Battistelli a Temptation Island

Stufa degli atteggiamenti del fidanzato, Anna, di dieci anni più grande e già madre di due figlie nate da una precedente relazione, aveva deciso di mettere in atto una precisa strategia per farlo ingelosire. Avvicinandosi ad uno dei single avrebbe convinto Andrea a mettere le basi concrete per una famiglia in comune. “Mi fa passare per una mantenuta”, si sfogava Anna. “È ricco, ma non vuole un figlio. Economicamente sta benissimo”, raccontava nel villaggio.

Parole che avevano scatenato l’ira di Lorenzo Amoruso, allora compagno di viaggio di Andrea, che aveva preso le sue parti. Indimenticabile il meme che presto diventò virale sui social, con l’esclamazione di Amoruso dopo aver assistito in pinnettu ad un video di Anna: “E allora??!”.

Al termine del loro viaggio nel sentimenti, Anna e Andrea si erano confrontati davanti al falò e, nonostante la sua palese strategia, è stata proprio la fidanzata alla fine a chiedere di poter uscire insieme. “L’ho fatto apposta, volevo farti soffrire, volevo farti capire cosa avresti persona, volevo che stessi male” aveva ammesso lei. “Non fai abbastanza l’uomo, devo fare da uomo e da donna”. Dopo averlo baciato, Anna aveva deciso per entrambi di lasciare il programma insieme.

I tradimenti di Andrea Battistelli dopo il programma

Qualche mese dopo il programma, Anna ha raccontato sui social di aver scoperto i tradimenti di Andrea, con due ex single di Temptation Island. Andrea si è frequentato con due tentatrici. “Per quello che so io è stata una notte nel suo ristorante. Sono stati chiusi fino alle 4 di mattina”. In seguito ha raccontato i tentativi di Andrea di farsi perdonare, spiegando di essere disposta a riprenderlo solo se le avesse promesso il matrimonio. I due non si sono mai sposati.

Anna Boschetti e Andrea Battistelli si sono lasciati

Più di recente la coppia è tornata al centro del gossip, immischiata nella vicenda della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Battistelli infatti è il titolare del ristorante La Villa, a Roma, locale frequentatissimo da alcuni Vip della Capitale, che ad ottobre 2021 ha ospitato una delle prime cene durante le quali Totti e Noemi Bocchi sono stati pizzicati insieme. Anna Boschetti era intervenuta sui social spiegano di non aver mai conosciuto la nuova fiamma di Totti.

“Quando ti vidi mi innamorai”, scriveva Andrea a luglio 2022 a corredo di uno scatto con la compagna, l’ultimo suo suo profilo social. L’ultima foto di Anna Boschetti in compagnia di Andrea, invece, risale a febbraio 2023, nel locale di famiglia. Da allora più nulla. Stando alle indiscrezioni de Il Vicolo delle News, i due si sono lasciati definitivamente lo scorso maggio. La conferma era giunta proprio da Anna, via social: “Più in là vi racconterò tutto, ora non è il momento”, ha fatto sapere.