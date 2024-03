Anita Olivieri rivela di essersi invaghita di Alessio Falsone: “Mi ha preso. A Edo non ho promesso nulla” Anita Olivieri confessa l’attrazione nei confronti di Alessio Falsone, conosciuto nella Casa del Grande Fratello. “Non sono fidanzata con Edo”, chiarisce la concorrente, “Alessio mi ha preso di testa e sono in difficoltà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Anita Olivieri, poche ore fa, ha ammesso di essersi scoperta attratta da Alessio Falsone, come lei concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini su canale5. Parlando con Rosy Chin e Massimiliano Varrese, la giovane ha raccontato che l’ingresso di Alessio nella Casa avrebbe finito per scombussolarla, al punto da spingerla a mettere in discussione il suo legame con Edoardo Sanson, l’uomo al quale è stata legata per 10 anni.

L’ammissione di Anita Olivieri: “Sono in difficoltà”

Faticando a trattenere un sorriso, Anita ha ammesso quello che prova nei confronti di Alessio: “Il problema è che lui è un martello pneumatico e mi mette in difficoltà […] A me una volta che mi prendi di testa è complicato gestirla. Lui mi martella e mi ha preso. Non mi interessa del fisico, a me interessa la testa. Per me ora è un incubo. Mi ha preso alla testa. Poi lui mi fa una cosa… vabbè te lo dico stanotte. Mi infastidisce passare da imbarazzata e dargli questa soddisfazione. Sono nera contro me stessa. Lui è il mio tipo mentalmente. Fuori da qui non so”. Un sentimento ricambiato visto che, già nel corso dell’ultima puntata del GF, Alessio aveva apertamente ammesso di essere attratto da Anita.

Anita sul legame con Edoardo Sanson: “Non sono fidanzata”

La dichiarazione di Anita nei confronti di Alessio stride con quanto era accaduto al GF nella puntata del 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino. Anita aveva ricevuto a sorpresa la visita nella Casa di Edoardo Sanson, l’uomo al quale è legata da 10 anni tra alti e bassi. All’epoca i due si erano dichiarati amore a vicenda ma a proposito di quel legame, Olivieri sembrerebbe avere adesso cambiato idea tanto da avere confessato a Rosy e a Massimiliano di non sentirsi fidanzata: “Con Edo la situazione è quella che è, io prima di entrare non ero fidanzata. Ci sono stata insieme dieci anni, ma eravamo in pausa ora. Non gli ho promesso nulla. Quindi se voglio io posso fare quello che voglio”.