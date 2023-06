Amoruso drag queen su Rai2 e in diretta su Sky, Bonan: “Volevo fare una battuta su di te, te la risparmio” Non sono una signora ha mostrato qualche piccola crepa già nella prima puntata: Lorenzo Amoruso che parla di Manila Nazzaro (i due si sono lasciati a gennaio), presente anche in diretta su Calciomercato (e sfottuto da Bonan). Poi, gli errori sui titoli di coda.

Il complesso periodo di formazione e di elaborazione di Non sono una signora ha mostrato qualche piccola crepa nella prima puntata, finalmente messa in onda nella prima serata di ieri, giovedì 29 giugno, su Rai2. I continui rinvii di questo format che era stato annunciato già lo scorso luglio hanno finito per condizionare inevitabilmente il format sul mondo delle drag queen condotto da Alba Parietti.

Gli errori della prima puntata

Su Twitter, è stata una caccia all'errore. Numerosi sono gli utenti che hanno segnalato i riferimenti alla ex compagna di Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro, segno inequivocabile di una trasmissione ormai datata, considerato che l'amore tra i due è arrivato al capolinea nel gennaio 2023. Circostanza curiosa: ieri sera, proprio Lorenzo Amoruso era in diretta su Calciomercato – L'originale, il programma di Alessandro Bonan. Il padrone di casa, in chiusura di trasmissione: "Volevo fare una battuta su di te, ma te la risparmio".

"Rai1 ha presentato", ma lo show è su Rai2

Se è vero che la prima serata finalmente si arricchisce di una novità nel mondo dei programmi televisivi, è anche vero che sarebbe bastata maggiore attenzione per presentare il prodotto nel migliore dei modi. Un altro esempio è relativo ai titoli di coda. Come fatto notare su Twitter da Marco Salaris (@seelallero), i titoli di coda hanno palesato ancora una volta questa ‘incertezza' relativa alla programmazione: "Rai1 ha presentato", ma il programma è andato in onda ovviamente su Rai2. Non è difficile pensare a un errore di battitura sul momento. Molto meno probabile che il programma fosse stato immaginato in partenza, addirittura per la prima serata dell'ammiraglia di Viale Mazzini. Insomma, a parte lo show – che resta gradevole – la prima puntata è stata un po' la sagra degli errori.