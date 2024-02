Amici23, svelato il primo giudice del serale: “Ringrazio Maria De Filippi per avermi voluto” Il serale di Amici si avvicina, professori e allievi sono già noti, mancano solo i giudici di questa edizione. Ospite a Che Tempo che Fa, Cristiano Malgioglio, già in giuria lo scorso anno, ha fatto intendere che ricoprirà nuovamente questo ruolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Manca davvero poco al prossimo serale di Amici, le maglie agli allievi sono state consegnate quasi tutte, non resta che approntare la trasmissione, ragion per cui si attende con trepidazione la nomina dei nuovi giudici. Uno dei volti che lo scorso anno è stato protagonista del serale, tornerà a ricoprire il ruolo di giudice, si tratta di Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio giudice ad Amici

Dopo le edizioni in cui ad occupare la scena sono stati Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, lo scorso anno ad occupare le poltrone dei giudici sono stati Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Il cantante, mentre era in diretta sul Nove da Fabio Fazio a Che Tempo che fa, ha fatto intendere che sarà uno dei tre giudici del prossimo serale del talent show di Canale 5. Si parlava, infatti, della vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo, lei che è stata la vincitrice della categoria canto proprio della scorsa edizione e a questo proposito, il noto volto tv ha sottolineato l'invito di Maria De Filippi e ha poi commentato la vittoria della giovane artista:

Ringrazio Maria che mi ha voluto ad Amici nel serale. Quando ero lì non appena ho ascoltato la voce di Angelina ho capito che aveva qualcosa di speciale. Ho pensato che avrebbe vinto il Festival di Sanremo e che sarebbe andata all’Eurovision. Era talmente brava in qualunque bravo lei si cimentasse. Poi la scuola di Amici è talmente forte, tanti ragazzi sono venuti fuori di lì alla grande. Io sono molto contento e voglio ringraziare ancora una volta Maria de Filippi che mi vuole ancora una volta ad Amici e quindi spero di portare fortuna a qualcun altro.

L'invito di Maria De Filippi

In effetti era stata la stessa De Filippi che, durante una delle prime puntate del pomeridiano di Amici, aveva voluto tra gli ospiti proprio Cristiano Malgioglio e gli si era rivolta dicendo: "Anche io ti voglio bene. Poi ti dico ufficialmente che se vuoi tornare come giurato allora ti aspettiamo" che, d'altro canto, non si è fatto ripetere più d'una volta l'invito: "Ah mi vuoi davvero? Subito allora, verrò immediatamente. Grazie, ci sarò".