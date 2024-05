video suggerito

Amadeus condurrà Arena di Pace 2024 con Papa Francesco: sarà la sua ultimissima diretta su Rai1 L’ultima diretta di Amadeus per Rai1 sarà un grande evento insieme a Papa Francesco: collegamento da domani, 18 maggio, alle ore 10. Tra gli artisti che si esibiranno anche Luciano Ligabue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amadeus ha ancora un ultimo grande evento da condurre in diretta per Rai1. Parliamo di Arena di Pace 2024, in onda nella mattina di domani, sabato 18 maggio, su Rai1 dall'Arena di Verona. Un super evento in concomitanza con la visita pastorale di Papa Francesco che salirà sul palco proprio insieme ad Amadeus. Ci saranno anche le esibizioni di vari artisti tra i quali spicca il cantautore di Correggio, Ligabue. Il tema dell'incontro: "Giustizia e pace si baceranno".

La diretta dall'Arena di Verona: attese diecimila persone

Amadeus conduce Arena di Pace 2024 a partire dalle ore 10 di sabato 18 maggio dall'Arena di Verona. Sono attese più di diecimila persone che si riuniranno per l'incontro con Papa Francesco, in visita nella città scaligera. Il programma, in onda fino alle 11.30, sarà trasmesso come edizione speciale del Tg1 e in collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano.

Gli ospiti e la scaletta dell'evento

Grande attesa soprattutto per l'intervento di Papa Francesco, che è previsto da scaletta alle 10.15 e che prevede una serie di domande e risposte sul tema "Giustizia e pace si baceranno". È previsto anche un collegamento con Israele e uno con la Cisgiordania al fine di dare un segnale di pace tra ebrei e palestinesi. Tra gli altri ospiti, una rappresentanza della Fondazione Arena: i cantanti lirici Luca Salsi, Sara Cortolezzis, Riccardo Rodos, Cecilia Gasdia al pianoforte. Insieme eseguiranno Piango su voi dal Simon Boccanegra di Verdi. Si tratta di un appello alla pace. Tra gli altri artisti che si esibiranno: Hevia, il più famoso cornamusista al mondo; Matteo Martari, l'attore leggerà L'assurdo mestiere di Giorgio Faletti e il Salmo 85 accompagnato da Felicity Lucchesi al pianoforte. Ci saranno anche la cantante Adriana Le, la cantautrice Erica Boschiero, il cantante nigeriano Chris Obehi e il gruppo multietnico Mosaika.