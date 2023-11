Alfonso Signorini sui nuovi ingressi al GF: “Greta Rossetti giocherà la sua partita. Bisciglia? Fake” Alfonso Signorini risponde alle domande dei fan su Instagram. Sui nuovi ingressi al Grande Fratello ha rivelato che “Greta Rossetti vuole giocarsi la sua partita”, poi: “Ne entrerà uno notevole per Perla Vatiero”. Le voci circolate su Filippo Bisciglia sono “fake”.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini nella notte si è dedicato ai suoi fan. Ha aperto un box domande su Instagram e con calma ha risposto a numerose domande. Molte sul Grande Fratello, sul triangolo che vede Mirko Brunetti al centro tra Greta Rossetti e Perla Vatiero, altre sulla sua vita privata: "Sono felice? No, mi manca quel pizzico di superficialità che non guasta mai".

Le parole sul triangolo Mirko-Perla-Greta

Alfonso Signorini il prossimo sabato 2 dicembre andrà in diretta su Canale5 con una nuova puntata del Grande Fratello. Nel prossimo appuntamento del reality è in programma l'ingresso di Greta Rossetti, pronta a rompere l'equilibrio del rapporto ritrovato tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il conduttore tra le stories ha risposto a un utente che gli ha chiesto della new entry: "Entrerà perché vuole giocarsi la sua partita" . Poi: "Di chi è innamorato Mirko Brunetti? Sicuramente di se stesso. Il resto, si accettano scommesse". I fan gli hanno poi suggerito di far entrare un bel ragazzo per la Vatiero che presto si ritroverà la fidanzata (o ex) del suo ex in Casa: "Presto ne entra uno notevole". Poi su Luca Vetrone, ex naufrago dell'Isola, che Perla Vatiero conosce, ha ironizzato: "Ma si chiama Vetrone o Petrone?".

La smentita su Filippo Bisciglia concorrente

Alfonso Signorini ha poi aggiunto altri dettagli riguardo l'edizione del Grande Fratello. Ha smentito la notizia circolata ieri che vedeva Filippo Bisciglia come nuovo concorrente: "Fake" ha scritto. Poi ha rivelato che sabato entrerà una nuova concorrente donna: stando ad uno spoiler di Leggo, si tratterebbe di Rosanna Fratello. Prossimamente, invece, entrerà anche un uomo: "Un nip che arriva da Seul". Infine, sul paragone tra Cesara Buonamici e Sonia Bruganelli: "Perché non le sostituisco? Perché poi finirei per chiamare Sonia Cesara".