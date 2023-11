Sonia Bruganelli: “Buonamici al GF? Sembra non veda l’ora finisca”, poi parla di Antonino Spinalbese Sonia Bruganelli commenta la partecipazione di Cesara Buonamici al Grande Fratello nel ruolo di opinionista: “Sembra non veda l’ora finisca”. E si sbottona a proposito del rapporto con Antonino Spinalbese.

Sonia Bruganelli è stata opinionista del Grande Fratello per diverse edizioni prima di cedere il posto a Cesara Buonamici, opinionista della stagione in corso voluta fortemente dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Inevitabili i confronti tra le due donne, diversissime tra loro per stile e modo di porsi con i concorrenti del reality. Durante un’intervista con la trasmissione radiofonica Turchesando, Bruganelli si è sbilanciata, commentando la partecipazione della giornalista al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli: “Cesara Buonamici sembra ostaggio del GF”

“Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obbiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita”, è stato il commento della produttrice tv, ex moglie di Paolo Bonolis. Non una critica dunque, solo la volontà di evidenziare quanto Buonamici risulti lontana dalle dinamiche di un reality show come quello proposto nella prima serata del lunedì (e a partire da questa settimana anche del sabato) da Canale5.

Il rapporto con Antonino Spinalbese: “Una relazione con lui fa curriculum”

La ex moglie di Paolo Bonolis si sbottona anche a proposito del rapporto con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belén Rodriguez ed ex concorrente dell’ultimo GF Vip del quale Sonia è stata protagonista nel ruolo di opinionista. Mente i gossip a proposito di un loro flirt continuano a moltiplicarsi, la produttrice fa chiarezza, pur rifiutandosi scherzosamente di smentire la presunta relazione in corso:

Si, lo so, ci chiamano ‘gli spinelli‘, fa molto ridere. È diventato un carissimo amico, stiamo collaborando a livello lavorativo, ho incontrato lui e sua figlia Luna Marì, dolcissima. Lui mi piace come ragazzo, come persona. Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, anche quando si esce in gruppo, è molto gentile. È un bravissimo ragazzo, ma non smentiamo, perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, chi vivrà vedrà.