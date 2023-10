Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese insieme con i figli, lei fa da tata a Luna Marì Sonia Bruganelli a Milano per lavoro incontra Antonino Spinalbese e lo chiama a casa per una “spuntatina” di emergenza al figlio Davide Bonolis. Sonia chiama, Antonino risponde e porta con sé anche la piccola Luna Marì, alla quale Bruganelli fa occasionalmente da tata.

A cura di Giulia Turco

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese amici come mai prima d’ora. L’ex opinionista e l’ex gieffino si frequentano da qualche tempo per via di progetti lavorativi in comune e, a quanto pare, tra loro è scattata una notevole complicità, tanto da condividere momenti in famiglia insieme ai rispettivi figli.

Anche Luna Marì e Davide Bonolis con Bruganelli e Spinalbese

Negli ultimi giorni Sonia Bruganelli si sposta a Milano per lavoro. È qui che incontra colleghi e amici, con i quali si concede di trascorrere serate in compagnia. Insieme a lei c’è anche il figlio Davide Bonolis, che gioca a calcio attualmente nella Triestina e che, di passaggio a Milano, ne approfitta per fare un saluto alla mamma. È l’occasione anche per ricorrere all’aiuto di Antonino Spinalbese che, non dimentichiamolo, nasce professionalmente come hairstylist, e così il 19enne ne approfitta per farsi dare una spuntatina. Sonia chiama, Antonino risponde e porta con sé anche la piccola Luna Marì, alla quale Bruganelli fa occasionalmente da tata, come dimostrano le stories pubblicate dal padre su Instagram.

Cos’hanno in comune Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese

Non è la prima volta che i due vengono pizzicati insieme. Scacciati i pettegolezzi su una presunta liason amorosa: “Mi dispiace, mi piacerebbe”, ha ironizzato l’ex opinionista, entrambi hanno poi chiarito via social il motivo della loro vicinanza, che sarebbe di natura lavorativa. A quanto pare infatti presto Antonino Spinalbese potrebbe avere a che fare ancora una volta con la tv, dopo il GFVip. Ci sarebbe in ballo una collaborazione con Bruganelli, forse per un nuovo programma, visto che i due sono stati visti a cena insieme all’autore Federico Lampredi e alla produttrice del gruppo Banijay Violante Bartalucci. “Manca il ragazzino lì in mezzo”, aveva sottolineato ironicamente Spinalbese quando Bruganelli aveva pubblicato gli scatti della cena in questione. “Non capisco a chi tu possa riferirti”, aveva risposto la produttrice. Tanto era bastato a far scattare il gossip, presto smentito dai diretti interessati.