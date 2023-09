Alfonso Signorini nomina il punto G, poi si pente: “Cesara, dammi l’immunità da Pier Silvio” Alfonso Signorini commette una gaffe, nominando il “punto G”, invece che la lettera G, in diretta al Grande Fratello Vip. Poi si rivolge all’opinionista Cesara Buonamici cui rivolge un appello: “Concedimi l’immunità da Pier Silvio Berlusconi”.

A cura di Stefania Rocco

Attenzione a toni, contenuti e linguaggio: questo è quanto Pier Silvio Berlusconi ha chiesto ad Alfonso Signorini e alla produzione del Grande Fratello in vista della nuova edizione del reality show. Richieste che sono diventate la base di questa stagione del reality, mai così sotto tono quanto a spontaneità, con i concorrenti continuamente soggetti ad auto censurarsi per evitare di eccedere. Una gaffe, in quest’ottica, è quella commessa dal conduttore mezz’ora dopo la mezzanotte nella puntata di giovedì 28 settembre.

Che cosa ha detto Alfonso Signorini

Riferendosi a una prova precedentemente disputata, per la quale i concorrenti non erano riusciti a trovare la lettera G nascosta in piscina ma necessaria a completare la parola “tugurio”, Signorini ha commesso un errore di espressione. “Torniamo al punto G”, ha dichiarato il padrone di casa, salvo poi tornare immediatamente sui suoi passi. “Scusatemi, intendevo dire la lettera G”. Signorini si è quindi rivolto all’opinionista Cesara Buonamici chiedendole di intercedere a suo favore: “Concedimi l’immunità da Pier Silvio”. Subito dopo, Signorini è tornato serio e si è scusato sinceramente con il pubblico (e probabilmente anche con i vertici Mediaset).

Le richieste di Pier Silvio Berlusconi al Grande Fratello

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset, aveva fatto richieste specifiche al Grande Fratello dopo l’edizione dello scorso anno. Per quel cast formata da concorrenti ritenuti “eccessivi”, Alfonso Signorini, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si è perfino scusato. Quest’anno le indicazioni sono state chiare: nessuna volgarità, niente eccessi e taglio netto alle liti. Ne è conseguita una perdita in termini di spontaneità ma è probabile che il reality stia cercando di aggiustare il tiro in corso d'opera.