Alfonso Signorini menziona il Caltagirone Gate al GF, Pamela Prati: “Non ho ammazzato nessuno”

A cura di Ilaria Costabile

La seconda puntata del Grande Fratello Vip ha già portato i primi frutti in fatto di gossip. Tra le protagoniste della settima edizione, come i più appassionati sapranno, c'è anche Pamela Prati, tornata alla ribalta dopo anni di lontananza dalla televisione dovuti a quello che i più ricorderanno come il Mark Caltagirone Gate. Delle vicende amorose della ex diva del Bagaglino, Alfonso Signorini ha promesso che se ne parlerà, ed è proprio su questo punto che la gieffina ha avuto qualcosa da ridire.

La promessa di Alfonso Signorini

Il ritorno di Pamela Prati nella casa più spiata d'Italia, dalla quale era andata via con una certa spocchia alla sua prima partecipazione, è stato visto con sospetto da gran parte del pubblico, curioso però di scoprire come si sarebbe comportata la showgirl davanti a milioni di telespettatori che hanno assistito, anni addietro, a quella che è stata definita a tutti gli effetti una truffa, attorno al nome di Mark Caltagirone. A questo proposito, quindi, Alfonso Signorini ha chiamato in disparte la Prati ricordando l'accordo che vige tra loro:

Io e Pamela abbiamo un patto, lei parlerà di quello che le è successo, della vicenda di Mark Caltagirone, perché gli italiani vogliono sapere e lei ha detto che ci avrebbe mostrato dei documenti in suo possesso che non aveva mai fatto vedere a nessuno.

La risposta di Pamela Prati

La showgirl, quindi, riprendendo le parole del conduttore non si tira indietro e anzi conferma la promessa fatta, ma davanti alla necessità di dover spiegare cosa è accaduto e perché sia stata inghiottita o sia stata prima attrice di una storia che ha monopolizzato l'attenzione mediatica per mesi, si irrigidisce e aggiunge:

Vorrei spiegare che io non ho ammazzato nessuno, non è un processo, hanno sempre parlato gli altri, vorrei quindi far vedere certe cose che non nessuno ha mai visto.

Signorini, quindi, rabbonisce la sua concorrente: "Penso che debba essere tu a dirci quando sarai pronta ad affrontare questo argomento, noi saremo qui ad aspettare. Per adesso ti do solo un consiglio, divertiti".