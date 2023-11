Alessia Marcuzzi cade a Boomerissima: “Sono acciaccata, ma vado avanti lo stesso” Durante Boomerissima Alessia Marcuzzi è scivolata sul pavimento al centro dello studio. La conduttrice è cascata per terra ed è stata subito soccorsa da Fabrizio Biggio. Terminata la musica ha commentato: “Credo di avere degli ematomi sulle ginocchia”.

Questa sera di martedì 28 novembre su Rai Due è in onda una nuova puntata di Boomerissima. Lo show di Alessia Marcuzzi ospita stasera Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando per la squadra dei Boomer e Costanza Caracciolo, LDA, Luca Onestini e Mariasole Pollio per il team Millennial. Durante la prima sfida, intitolata Super hit, Mariasole Pollio è inciampata sul gradino: a rialzarla su il suo compagno di squadra, l'ex concorrente del GF Vip Luca Onestini. Poco dopo è caduta anche la conduttrice.

La caduta di Alessia Marcuzzi

Nel corso di Boomerissima stasera, Alessia Marcuzzi ha provato a mimare dei passi di danza sulle note de Il lago dei cigni. Nel lasciare il centro dello studio è scivolata: in suo soccorso è arrivato Fabrizio Biggio. La conduttrice dopo la prova ha così commentato: "Nel frattempo sono caduta, rovinosamente, credo di avere degli ematomi sulle ginocchia. Ma essendo ballerina, i ballerini sono un po' acciaccati, e vanno avanti lo stesso".

Anche Mariasole Pollio è cascata dal gradino: "Si è emozionata"

Ad inizio serata è caduta anche Mariasole Pollio. Dopo il lancio della canzone di Costanza Caracciolo che ha presentato il brano di Madame, Il bene nel male, la giovane conduttrice è inciampata da un gradino. "Io voglio lanciare questa artista alla quale sono molto legata. Stavo per partorire e continuavo a vedere in loop lei nel video musicale. Lei è Madame, la canzone Nel bene e nel male". Con queste parole Costanza Caracciolo ha lanciato la canzone scelta da lei e dalla sua squadra per rappresentare un brano iconico della generazione dei Millennial. Quando è partita la musica, sono iniziate le danze subito interrotte però dalla caduta di Mariasole Pollio, inciampata sul gradino. A soccorrerla Luca Onestini e Alessia Marcuzzi che l'hanno rialzata. Terminata la musica il commento della conduttrice: "Mariasole dall'emozione è cascata".