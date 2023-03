Alessandro Cattelan torna sul noce moscata gate di Amici, la (non) risposta di Alessandra Celentano Alessandro Cattelan ha provato a farsi spiegare da Alessandra Celentano la natura del noce moscata gate scoppiato ad Amici dopo Capodanno. Cosa hanno fatto gli alunni con quella polvere diventata un tormentone per settimane? “Belle le luci in questo studio”, ha divagato la maestra.

Alessandro Cattelan è tornato sul noce moscata gate di Amici 22, scoppiato a Capodanno e protrattosi fino alle prime settimane di gennaio. Cosa hanno fatto con la polvere di noce moscata gli alunni della scuola di Amici l'ultimo dell'anno per animare un po' la serata? Non è dato sapersi, almeno stando anche alla reazione, mesi dopo l'accaduto, della maestra Alessandra Celentano, ospite di Stasera c'è Cattelan su Rai 2 di martedì 14 marzo.

Il noce moscata gate a Stasera c'è Cattelan

"Sono stato giudice per qualche ora nello studio di Amici e mi hanno tartassato per due settimane", ha iniziato Alessandro Cattelan, "tutti mi chiedevano cosa sapessi del noce moscata gate, un caso che vi ha travolto…". Al che la maestra Celentano, in tutta la sua ironia, ha iniziato a scherzare sulla qualità delle luci nello studio Rai, evitando lo sguardo indagatore del curioso conduttore. Siparietto obbligatorio del conduttore, che allora le ha chiesto di svelargli il misfatto sottovoce all'orecchio. Momento di suspance, poi gag riuscita: "Per i più curiosi, non ha detto un ca**o neanche a me", la chiusura prevedibile.

Alessandra Celentano: "Ad Amici, sono severa ma non cattiva"

Sul suo percorso in tv ad Amici di Maria De Filippi come insegnante di danza classica severa ed esigente, Alessandra Celentano ha commentato: "Io sono nata così, severa come mi descrivono. Però non mi piace passare per quella cattiva, umanamente tutti hanno dei sentimenti, persino io a volte, ma devi essere professionale, saper scindere i piani". Dalla danza alla tv, com'è avvenuto il passaggio? "Mi ha convinto il mio ex marito (Angelo Trementozzi, ndr), mi arrivò una bella proposta, mi trasferii a Roma e accettai Amici. Il teatro rimane il mio amore, non l'ho mai abbandonato". L'artista per eccellenza uscita da Amici e affermatasi nel suo campo? Nessun dubbio: "Anbeta Toromani, ballerina straordinaria".

Alessandra Celentano con Joey&Rina sulle note di Bellissima

Divagazioni varie su colli e dorsi del piede e su quanto quelli di Alessandro Cattelan fossero predisposti all'ingresso nel mondo della danza, si è passati a un momento epico, l'incontro in pista con i maestri di ballo di Tik Tok, Joey&Rina. Famosi per i loro video in cui insegnano balli di gruppo, la coppia catanese si è distinta sui social per una particolare coreografia, applicabile a varie basi musicali. E sulle note di Bellissima di Annalisa l'hanno sperimentata proprio con la maestra Celentano, grande amante (dotata di spiccato sarcasmo) dei balli di gruppo: "Non vedevo l'ora", ha ironizzato ancora una volta con Cattelan prima di raggiungere il corpo di ballo a centro palco. Il resto è diventato subito storia. Il mondo della danza sa.