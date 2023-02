“Posso chiamarti nonna?”, ad Amici lo scherzo di Isobel ad Alessandra Celentano per Carnevale La produzione di Amici, con la complicità di Isobel e Gianmarco, ha organizzato uno scherzo di Carnevale ad Alessandra Celentano. La ballerina ha finto di essere rimasta chiusa in sala relax, chiedendo di voler parlare solo con la sua coach, tanto che le dice: “Posso chiamarti nonna?”.

A cura di Elisabetta Murina

Anche ad Amici 22 è arrivato il Carnevale. Per l'occasione la produzione ha deciso di organizzare uno scherzo ad Alessandra Celentano con la complicità dei ballerini Gianmarco e Isobel. Alla maestra viene chiesto di raggiungere la scuola in serata, il prima possibile, perché la ballerina si è chiusa a chiave nella sala relax e non vuole uscire per nessun motivo.

Lo scherzo ad Alessandra Celentano

Alessandra Celentano arriva nella scuola in tarda serata, ancora vestita, e si precipita alla porta della sala relax, dove sono chiusi i suoi ballerini Isobel e Gianmarco, complici dello scherzo. La ragazza si cala nella parte e finge di piangere disperata, dicendo di non voler parlare con nessuno se non con lei. La maestra allora si preoccupa, inizia a bussare e a chiedere cosa stia succedendo.

Passano alcuni minuti e la produzione le chiede di indossare una tuta protettiva nel caso in cui Isobel decida di aprire la porta. "Da bambina è già successo, mia nonna mi aspettava fuori dalla porta tutta la notte. Tu sei come mia nonna, posso chiamarti nonna?", dice la ballerina alla sua coach. "Sì, chiamami nonna. Per favore apri la porta, è normale, succede", risponde la Celentano.

La reazione della coach che scopre lo scherzo

Dopo venti munti, Isobel si decide ad aprire la porta ma finge di rompere la chiave nella serratura. La produzione allora sta allo scherzo e fa intervenire un finto vigile del fuoco che, dopo altrettanti 20 minuti, risolve il problema. "Ci sta una signora anziana molto agitata qui", dice l'uomo al telefono. Poi, finalmente, l'incontro tra la coach e la sua ballerina, che rivela essere tutto uno scherzo. "A Carnevale ogni scherzo vale, anche alla Cele", si legge sulla maglietta di Isobel e sulla lavagnetta. "Non ci credo, siete bocciati", risponde la maestra ancora incredula.