Amadeus ha resuscitato anche Affari Tuoi, trasforma in oro tutto ciò che tocca Ascolti impensabili e una nuova giovinezza. Il successo inatteso di Affari Tuoi certifica lo stato di grazia del suo conduttore, vero re Mida della televisione.

A cura di Andrea Parrella

La vera sorpresa di questa stagione televisiva che volge al termine è il successo di Affari Tuoi. Pare assurdo a dirsi, ma in un'annata avara di grandi novità e risultati esorbitanti, è il ritorno del gioco dei pacchi che ha tenuto banco in Tv per una decade a fare notizia. A riportarlo in auge, manco a dirlo, Amadeus, che in questa primavera ha messo a riposo il suo I Soliti Ignoti, riportando in vita a uno dei titoli più fortunati della storia recente.

Come è cambiato Affari Tuoi

Dopo i tentativi poco convincenti nella prima serata del sabato, prima con Carlo Conti e poi dello stesso Amadeus, Affari Tuoi pareva destinato a un tramonto inesorabile. Il ritorno alla sua collocazione originaria ne ha invece cambiato le sorti. Pochi elementi di novità, un restyling visivo su alcuni dettagli, a cominciare dall'elemento scenico di primaria importanza, il pacco, uno smartphone a sostituire il telefono retrò per le offerte del dottore e alcune dinamiche nuove che arricchiscono le diverse possibilità per il concorrente. È bastato poco, insomma, per rimettere a nuovo un programma apparentemente destinato ai depositi televisivi e senza speranze di ripresa.

Gli ascolti di Affari Tuoi nel 2017 e oggi

I numeri sono da capogiro. Nei primi 15 giorni di messa in onda gli ascolti sorridono, in linea se non più su di quanto accadesse per I Soliti Ignoti, che negli anni ha mandato in pensione proprio Affari Tuoi, imponendosi prima come alternativa credibile, poi come programma titolare dell'access prime time. Il gioco dei pacchi nelle prime 16 emissioni trasmesse ha ottenuto una media del 22,23% di share, pari a 4.455.000 telespettatori, con punte del 25% di share. Una fascia in cui Rai1 resta leader assoluta, garantendosi una superiorità rispetto alla concorrenza diretta di Canale 5. Equilibri di fatto ribaltati se si tiene conto che nella stagione 2017, l'ultima di Affari Tuoi prima del prepensionamento del programma. A condurre c'era Flavio Insinna e i numeri dell'ultima puntata del 17 marzo 2017, sebbene parziali, danno un quadro piuttosto chiaro della situazione: Affari Tuoi a 3.691.000 spettatori con il 14.6% di share, Striscia La Notizia 5.319.000 spettatori con uno share del 20.6%.

Il segreto di Amadeus: esserci sempre

Difficile capire se l'attuale fortuna di Affari Tuoi sia solo passeggera, forse alimentata da un sentimento nostalgico, e soprattutto se dipenda dall'affezione del pubblico al programma o ad Amadeus. Lo stato di grazia del conduttore persiste da anni, basato su un meccanismo apparentemente elementare della televisione: la presenza costante. Amadeus c'è sempre, fa della televisione uno strumento quotidiano che gli consente di restare attaccato al pubblico, evidentemente senza oltrepassare la soglia di sopportazione, come i suoi numeri sembrano dirci. È un discorso applicato a qualsiasi progetto curi, dai Soliti Ignoti all'evento di fine estate all'Arena di Verona, passando per Affari Tuoi. È su questa stessa logica di perseveranza che si radica il suo angolo di eccezionalità, l'evento annuale del Festival di Sanremo, straordinario ma consueto al contempo, con la narrazione del lavoro per l'edizione successiva che inizia il giorno dopo la fine di Sanremo, il Tg1 utilizzato come finestra per l'annuncio delle novità, la spalmatura su più mesi di un evento di cinque giorni. È questa capacità di convogliare tutto su di sé pur non essendo un accentratore, di essere protagonista pur non tradendo narcisismo, di essere attempato eppure contemporaneo, che rende qualsiasi programma presentato da Amadeus un sottotitolo del suo conduttore. Un'omogeneizzazione che al momento restituisce risultati eccezionali, ma si sa che in televisione nulla è definitivo e ciò che oggi pare in assoluta sintonia con il pubblico, può annoiare domani. Ma intanto l'elisir di Amadeus perdura.