Affari Tuoi diventa gioco natalizio, la sorpresa alla nonna fan del programma condotto da Amadeus Un video su Tik Tok nelle ultime ore racconta la trovata natalizia di una famiglia per omaggiare la nonna, grande fan della trasmissione di Amadeus. Una viralità che racconta, in parte, il senso della rinascita di Affari Tuoi nell’ultimo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Affari Tuoi è rinato con la conduzione di Amadeus. Il gioco televisivo, finito in soffitta per alcune stagioni, è tornato a riscuotere grande successo di pubblico grazie alla versione rinnovata con alla guida il conduttore del Festival di Sanremo.

Oltre agli ascolti, che non mentono, testimonianza del successo di un programma televisivo è anche la capacità di penetrare il linguaggio comune, le conversazioni, entrare nella vita delle persone. Un video che circola su Tik Tok da giorni documenta la divertente trovata di una famiglia che, in occasione delle festività natalizie, ha organizzato una versione domestica del gioco dei pacchi in onda ogni sera nell'access prime time di Rai1.

Il video virale di Affari Tuoi in versione domestica

L'organizzazione è di primo livello: c'è il concorrente scelto per la gara e le altre regioni, un conduttore e, all'apparenza, anche il dottore che fa le varie offerte per invitare il concorrente a fermarsi o cambiare il pacco. L'unico dettaglio è la location casalinga. Il video, diventato virale, ha come didascalia: "La nonna è fan numero uno di Affari Tuoi e le preparate una sorpresa per Natale". Chissà che Amadeus, sensibile a questo genere di storie, non decisa di invitare la nonna in questione per una puntata speciale.

Leggi anche Affari tuoi compie 20 anni, da Bonolis ad Amadeus un successo che è storia della Rai

Il ritorno di Affari Tuoi a 20 anni dal primo successo

È questo il senso di un programma televisivo storico, tornato a nuova luce dopo alcune stagioni di stop. La rotazione ha fatto benissimo al gioco dei pacchi, meritevole di aver scalfito l'egemonia in quella stessa fascia oraria di Striscia La Notizia 20 anni fa, con l'irruzione nel palinsesto di Rai1 e la forza dirompente di Paolo Bonolis. Poi diversi volti si sono avvicendati alla conduzione del game, da Pupo ad Antonella Clerici, da Max Giusti a Flavio Insinna, passando per la versione in prima serata di Carlo Conti, quella di Amadeus e infine il ritorno alla collocazione originaria delle ultime due stagioni. Un successo inatteso, che ha rivitalizzato un titolo apparentemente destinato alla pensione. Anche questo video ci racconta, in parte, il senso di questa rinascita.