Aereo per Heidi Baci destabilizza i concorrenti del GF: “Fuori c’è casino per quanto accaduto” Un aereo per Heidi Baci volato sopra la Casa del Grande Fratello ha destabilizzato i concorrenti. “Basta”, si è lamentato Massimiliano Varrese. Fiordaliso, invece, ha capito che qualcosa all’esterno sta accadendo: “Vuol dire che fuori c’è casino”.

A cura di Stefania Rocco

Un aereo volato sopra la Casa di Cinecittà ha destabilizzato i concorrenti del Grande Fratello. Poche ore fa, i fan di Heidi Baci hanno scelto di manifestare il proprio supporto alla concorrente dopo la decisione di abbandonare il gioco pagando per lei un aereo con uno striscione che rendesse chiara la loro posizione rispetto alla vicenda che l’ha vista contrapposta a Massimiliano Varrese. E, cosa ancora più importante, che rivelasse ai concorrenti del GF che una buona fetta di pubblico supporta Heidi e comprende le accuse che la famiglia della giovane ha rivolto all’attore.

La reazione dei concorrenti del GF di fronte all’aereo per Heidi

Di fronte all’aereo per Heidi volato sopra la Casa, i concorrenti del GF hanno avuto reazioni diverse. La prima a porre l’accento sulla portata della vicenda, ipotizzando quanto accaduto all’esterno è stata Fiordaliso che ha compreso quanto i fan della giovane avessero voluto lasciare intendere con quello striscione. “Avete visto l’aereo per Heidi?”, ha chiesto la cantante a un gruppo di coinquilini, “Vuol dire che fuori c’è casino per questa cosa qui, quindi tutti sono con Grecia per quello che ha detto contro Max”. Massimiliano, in particolare, è apparso contrariato e si è lamentato che si stia ancora parlando della vicenda.

La versione di Heidi Baci a Verissimo

Intanto, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Heidi Baci ha reso nota la sua versione dei fatti a proposito di quanto accaduto nella Casa: “Il fatto di vedermi in difficoltà, di vedere una Heidi non in grado di respingere determinate situazioni ha turbato i miei genitori. La scelta di uscire è stata mia, mio padre mi ha semplicemente avvisato. Con Massimiliano volevo solo un rapporto civile e di convivenza. Poi è diventata ossessione e non ho saputo gestirla. Non c’era più libertà. Gli avevo detto dei no secchi ma successivamente, sentendomi in colpa, non ho voluto respingerlo nuovamente in maniera brusca. Ma con lui era impossibile: voleva intimità o il nulla assoluto. Non ero innamorata, ero solo incuriosita. Mi ha rovinato il Grande Fratello. Avrei dovuto essere più chiara e mettere dei muri. Mi ha manipolata facendomi sentire in colpa”.