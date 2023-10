Heidi Baci: “Massimiliano mi ha rovinato il GF, ha provato a manipolarmi psicologicamente” L’ex concorrente del Grande Fratello racconta la sua esperienza terminata in anticipo a causa del rapporto tossico con Varrese e anche per le condizioni di salute della madre: “Sarei uscita comunque per lei, ora sta meglio”.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Heidi Baci si racconta a Verissimo, a pochi giorni dalla sua uscita dal Grande Fratello dopo l'ingresso in casa di suo padre, che l'ha convinta ad uscire sia per assistere sua madre, in condizioni di salute precarie, ma anche in conseguenze dei comportamenti di Massimiliano Varrese: "Mio padre non è un padre padrone, la scelta di lasciare la casa è stata mia, lui mi ha solo indicato delle cose che non andavano. Senza di lui non sarei mai uscita dal programma per questa ragione, ma avrei lasciato la casa per mia madre, avevo capito che non stava bene e per me sarebbe stato terribile rimanere lì dove è già difficile stare in quella condizione di isolamento".

Heidi Baci: "Mia madre sta meglio"

Sottolineando che la madre ora "sta meglio", Heidi Baci ribadisce: "Mio padre mi ha sempre lasciato libertà nella vita, a 19 anni sono partita andando a studiare fuori, godendo di grande libertà. Anche per me è stato uno shock perché, per la prima volta, l'ho visto così". Sul rapporto con Massimiliano, giustifica la reazione dei genitori: "Io ho avuto una relazione con un uomo che aveva circa dieci anni più di me, non era quello il limite. Però presi dalla rabbia del momento per tante cose viste, hanno avuto quella reazione e lo comprendo". Quindi entra nel vito di quello che è stato il suo rapporto con Varrese:

Massimiliano è un bell'uomo, affascinante, l'uomo serio che sa tanto. A primo impatto mi interessava. Poi successivamente la situazione è andata oltre. Le sue parole sull'innamoramento sono molto forti, innamorarsi in tre settimane è impossibile. Anche perché io più volte l'ho respinto, con lui volevo un rapporto civile, di convivenza, anche stare al gioco nel reality. Poi è diventata ossessione. È scattato in me un senso di colpa, non volevo respingerlo in modo così forte, ho voluto anche proteggere la sua immagine, ma non era possibile. Massimiliano o voleva intimità, o il nulla assoluto. Una cosa molto difficile da affrontare in una casa in cui convivi. Poteva sembrare ci fosse di più, ma la mia era solo una curiosità, una ricerca di complicità in un gioco, ma poi il suo gioco è diventato troppo oppressivo.

"Avrei dovuto essere più decisa con Massimiliano"

Per Heidi Baci quello di Massimiliano è stato un comportamento scorretto nei suoi confronti, perché ha fatto leva su un aspetto psicologico: "Massimiliano è una persona che a tutte le domande poste risponde con altre domande. In più ha colto i miei punti deboli, perché quando gli chiedevo spazio o comprensione, tirava fuori il discorso di sua figlia, che lo guarda. Mi faceva sentire in colpa e quindi io volevo allontanarlo con tatto e lì è iniziato il circolo vizioso. Possiamo dire che mi ha rovinato il Grande Fratello, ma la colpa è anche mia, non avrei dovuto tradire me stessa, avrei dovuto alzare muri, essere più chiara". Quindi aggiunge:

Purtroppo lui è un'anima irrequieta e sono cose che io non posso sistemare. Parlo di psicologia inversa in senso manipolatorio, far sentire in colpa l'altra persone per avere un atteggiamento poco corretto. È la prima volta che mi succede una cosa così, solitamente chiudo in anticipo rapporti di cui vedo la fine, ma in questo caso era più complesso in virtù di una convivenza forzata. Al primo no, se fossi stata fuori, semplicemente non avrei più visto Massimiliano.

Si è parlato anche del video notturno e della denuncia di Grecia, che ha accusato di non aver rispettato Heidi nonostante il suo rifiuto "Lei aveva il letto di fronte al mio ha visto tutta la scena. Io da dentro non mi rendevo conto della situazione, dico la verità".