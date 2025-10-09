Ad Affari Tuoi record di vincite nelle ultime puntate, Stefano De Martino: “C’avete un cu*o ultimamente”

Ottobre è partito col botto ad Affari Tuoi: da fine settembre fino ad oggi la somma delle vincite dei pacchisti del game show ha superato il milione di euro. “C’avete un cu*o ultimamente” ha commentato ieri Stefano De Martino che, complice la presenza fissa di Herbert Ballerina, si riprende il suo posto nell’access prime time della tv.

Domenica 28 settembre 2025 è iniziata l'ascesa dei pacchisti ad Affari Tuoi. Dalla partita di Angelo della Regione Abruzzo in poi, fino a ieri sera, tutti i concorrenti del game show di Rai 1 sono riusciti a tornare a casa con grosse somme di denaro. La cifra più bassa vinta da allora è stata 30mila euro, portata a casa da Stefania, la più alta quella del podio, 300mila euro, vinti per ben due volte, per due sere di seguito. Francesca della Calabria e Angelo dalla Sardegna hanno firmato le partite entrate nella storia del gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. E da allora, tutti i partecipanti, in ogni serata dell'access prime time, sono arrivati sul finale con il podio rosso ancora in gioco. Un effetto domino che ha incoraggiato i pacchisti – alcuni dei quali hanno tritato anche assegni da 150mila euro – a sfidare il dottore fino alla fine e tentare la fortuna.

In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di stasera, l'ultima partita vincente è stata quella di Claudia della Puglia, che ha giocato ieri sera, tornata a casa con 100mila euro dopo aver rifiutato 57.500 mila euro. Con sei pacchi ancora in gioco, aveva già eliminato tutte le cifre blu, come capitato già giorni prima, e Stefano De Martino non è riuscito a trattenere un commento che ha messo tutti d'accordo: "Chiedo scusa ai telespettatori, mi perdonerete, ma io una cosa la devo dire. Avete un cu*o ultimamente…".

La somma delle vincite in poco più di una settimana

Così, dal 28 settembre all'8 ottobre 2025, la somma delle vincite ad Affari Tuoi è arrivata a 1.222.000 di euro.

Una cifra importante raggiunta in sole dodici puntate, che segna inoltre un vero e proprio record per l'era Affari Tuoi firmata Stefano De Martino. E mentre gli ex pacchisti esultano e si godono le vincite, e chi è in attesa di giocare spera in un ottobre fortunato fino alla fine, anche in viale Mazzini si festeggia la vittoria, seppur di poco, agli ascolti contro La ruota della fortuna. Ieri sera, infatti, Affari Tuoi ha superato il game show di Canale5, trovandosi in vetta al podio dell'access.

Complice dell'aumento dei telespettatori anche la presenza diventata ormai fissa di Herbert Ballerina, comico e amico di Stefano De Martino che con le sue battute e i suoi modi goffi ha portato una ventata di aria fresca in studio.

Nessuna particolare strategia per mantenere alta l'attenzione sulla sfida contro La ruota della fortuna: un po' di fortuna che ha permesso ai concorrenti di intrattenere i telespettatori con partite da pop corn e il connubio De Martino-Ballerina hanno dato ad Affari Tuoi quel che gli mancava per raggiungere Gerry Scotti, e per riprendersi il suo posto nell'access prime time della tv.