Affari tuoi 2025

Chi è Francesca Atorino, la pacchista della Calabria ad Affari Tuoi

Francesca Atorino è la pacchista della Regione Calabria che gioca la sua partita ad Affari Tuoi nella puntata del 2 ottobre. 37 anni, di Praia a Mare, è un’infermiera di pronto soccorso.
Affari tuoi 2025

Francesca Atorino è la pacchista di Affari Tuoi che rappresenta la Regione Calabria. È entrata a far parte del programma nella scorsa stagione televisiva, prima dello stop estivo, precisamente il 20 giugno 2025: gioca la sua partita contro il Dottore nella puntata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025 accompagnata dal fidanzato Pino, padre delle due sue figlie. Francesca ha 37 anni, è originaria di Praia a Mare, dove vive, ed è un'infermiera di pronto soccorso.

Chi è Francesca Atorino della Regione Calabria ad Affari Tuoi

Francesca Atorino, 37 anni compiuti lo scorso 12 gennaio, è di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, e rappresenta la Regione Calabria nel game show di Rai 1, Affari Tuoi. Fa l'infermiera di pronto soccorso ed è mamma di due bambine. Sul suo profilo Instagram è molto attiva: condivide foto di sé con la sua famiglia e di recente ha reso pubblica la sua amicizia con due pacchisti, Alice Pivotto del Veneto e Roberto del Friuli Venezia Giulia.

E proprio attraverso il suo profilo social, tra le story, ha annunciato che stasera toccherà a lei sfidare il dottore nel tentativo di tornare a casa con una grossa cifra in denaro. "Dal Teatro delle Vittorie, vi aspettiamo su Rai 1, non mancate" dichiara, e accanto a lei c'è il fidanzato Pino, che la accompagna in studio.

Francesca accompagnata in studio dal fidanzato Pino, l'amicizia con Alice e Roberto

Francesca gioca in studio ad Affari Tuoi accompagnata dal fidanzato Pino, padre delle due sue figlie, con il quale sta insieme da 18 anni. Avrà il sostegno e la vicinanza anche dei suoi amici conosciuti nel programma, Alice e Roberto, che hanno già giocato le loro partite contro il dottore. "Resteremo per sempre legati, i nostri cuori si sono fusi" ha scritto l'ex pacchista del Friuli Venezia Giulia in risposta al post che li ritrae insieme.

