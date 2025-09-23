La sfortunata partita di Alice ad Affari Tuoi: ha 4 figli e tanti sogni ma torna a casa senza vincere nemmeno un euro

È stata decisamente sfortunata la puntata di Affari Tuoi del 23 settembre per Alice e il compagno Edoardo. La coppia, che a casa ha quattro figli piccoli, non è riuscita a vincere nemmeno un premio minore: persino la Regione Fortunata si è rivelata una sconfitta.

È andata decisamente male la partita di Alice Pivotto ad Affari Tuoi, andata in onda su Rai1 il 23 settembre. La concorrente del Veneto ha giocato insieme al compagno Edoardo. In studio, di fronte al conduttore Stefano De Martino, ha raccontato di essere madre di quattro figli, tutti ancora piccoli: la primogenita, nata da una relazione avuta da giovanissima; la seconda e il terzo, nati da un matrimonio ormai concluso; e l’ultimogenito Lheo, frutto della storia con l’attuale compagno, presente con lei in trasmissione.

Una partita sfortunata fin dalle prime battute

Alice ed Edoardo non hanno avuto fortuna fin dall’inizio. Dopo i primi tiri, a essere eliminati sono stati alcuni dei pacchi più alti, in particolare quelli da 75mila e 50mila euro. Dopo la prima telefonata del Dottore, è toccato anche al pacco da 100mila euro. Il conduttore comprende subito che la partita prende una brutta piega, ma Alice decide comunque di andare avanti e rifiuta un’offerta da 15mila euro proposta dalla regia. Una scelta, seppur comprensibile, che si rivela sbagliata: poco dopo vengono eliminati anche i pacchi da 300mila e 200mila euro. A quel punto, la partita è praticamente compromessa: restano in gioco soltanto i pacchi da 10mila, 15mila e 30mila euro, oltre al pacco nero e a un gruppo di pacchi blu con valori minimi.

Lupo e Thanat falliscono il pronostico alla Regione Fortunata

Nei successivi cinque tiri, Alice elimina progressivamente gli ultimi pacchi significativi rimasti. Quando anche il pacco nero – che si rivela contenere 15mila euro – viene aperto, De Martino porta la coppia alla Regione Fortunata, ultima possibilità di riscatto. Qui il conduttore chiede un pronostico a Lupo e a Thanat: il primo fa notare che la Basilicata non è mai uscita tra le regioni fortunate nell’ultima edizione, mentre il secondo consiglia di puntare sulle Marche. Ma entrambi vengono smentiti dai fatti. Alice sceglie il Lazio e l'Abruzzo, ma la regione vincente era il Molise. La coppia, dunque, conclude la partita senza portare a casa nulla.