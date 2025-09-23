Chi è Alice Pivotto, pacchista della Regione Veneto ad Affari Tuoi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, martedì 23 settembre 2025, è Alice Pivotto. Pacchista della Regione Veneto dal 21 giugno 2025, prese il posto di Franco, che perse tutto nella partita andata in onda il 20 giugno. Alice, da San Giuseppe di Cassola, in provincia di Vicenza, è un'istruttrice di acquaticità. Sposata e mamma di quattro figli, durante la sua avventura nel game show di Stefano De Martino, in onda tutti i giorni nell'access prime time di Rai1, ha instaurato un forte legame con molti pacchisti e suoi colleghi.

Chi è Alice Pivotto della Regione Veneto ad Affari Tuoi

Alice Pivotto, pacchista della Regione Veneto ad Affari Tuoi, viene da San Giuseppe di Cassola, in provincia di Vicenza, e lavora come istruttrice di acquaticità. Stando a quanto rivela il suo profilo Facebook, in passato ha lavorato in un supermercato e per una nota azienda di abbigliamento. Mamma di quattro figli, sul suo profilo Instagram è molto attiva e condivide tanti scatti della sua vita di tutti i giorni. Gioca la sua partita nella puntata di martedì 23 settembre 2025, accompagnata dal fidanzato Edoardo. Su Instagram ha commentato: "Con un paio di ore di sonno alle spalle e il petto che scoppia dall'emozione questa sera tocca a noi".

L'amicizia con i pacchisti di Affari Tuoi

Durante la permanenza negli studi di Affari Tuoi, Alice Pivotto ha instaurato solide amicizie con i pacchisti nonché suoi colleghi provenienti dalle altre Regioni d'Italia. Tra questi, in particolare, Roberto del Friuli Venezia Giulia e Francesca dalla Calabria. "Sembra impossibile ma ci si vuole davvero bene" ha scritto la pacchista veneta su Instagram a corredo di una foto di gruppo con Stefano De Martino. E a poche ore dalla messa in onda della sua partita ha ricevuto l'affetto dai suoi nuovi amici. Giulia del Lazio in una story ha scritto: "Vai amica mia, questa sera a fare il tifo".