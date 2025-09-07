Affari Tuoi, la folle partita di Giulia che cambia due volte e poi accetta l’offerta: “Voglio fare la donna matura”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 7 settembre, la partita di Giulia del Lazio, precisamente da Civitavecchia. Nella vita è una consulente amministrativa, ha 34 anni, vive a Roma e fa la cosplayer. Gioca insieme a sua madre con il pacco numero 8. L'oggetto speciale di questa sera è il sanpietrino.

La partita di Giulia insieme a sua madre

La partita di Giulia inizia bene, perché con il primo tiro delle Marche individua i 5 euro. A ruota, seguono i 500, ma dopo arriva subito il pacco nero, il cui contenuti non è noto neppure al Dottore. Stasera, contiene 10mila euro. Poi, la botta: il 18 del Veneto ne conserva invece 300mila. Ma Giulia non si perde d'animo e sceglie la Sicilia per il tiro successivo: dentro il pacco di Antonio ci sono 50mila euro. Dopo aver recitato il solito mantra "Ora, tu, mi trovi un pacco blu", si torna effettivamente ai blu con i 10 euro e arriva la telefonata del Dottore, che le offre il cambio. Su consiglio della mamma, Giulia rifiuta e va avanti.

Nel 5 dell'Umbria ci sono solo 20 euro, seguiti da 0 e 15mila euro. Il Dottore ora offre 25mila euro."Io sono una rossa, le rosse rischiano", dice la pacchista, e rifiuta. Una decisione che non sembra tentennare neppure dopo, quando scopre che nel 10 del Trentino ci sono 75mila euro. Nel pacco della Sardegna ci sono 10mila euro, in Calabria c'è Gennarino e in studio è grande festa.

Il Dottore le offre ancora il cambio e lei ora accetta su consiglio della mamma, sceglie il 15. Subito chiama il suo vecchio pacco, l'8, che conteneva il sanpietrino. Per "la regola della simmetria", il Dottore le offre di nuovo 25mila euro ma lei dice no.

Il finale di partita di Giulia che cambia ancora il pacco

Fatti fuori anche i 30mila euro, la partita di Giulia si avvia verso il finale e il Dottore le propone ancora di cambiare e lei accetta. Lascia il 15 per il 12, ma non lo apre subito. A un certo punto, si trova da una parte 50 e 100 euro, dall'altra, 100mila e 200mila. Il Dottore offre 33mila euro, ma lei se la rischia. Fatti fuori i 100mila euro, il Dottore ne offre di nuovo 33mila e Giulia accetta: "Voglio fare la donna matura della situazione", dice. Nel suo pacco aveva solo 50 euro.