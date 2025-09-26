Affari tuoi, Roberto si fida del Dottore e perde tutto poi svela un segreto: “La mia promessa a un’amica malata”

La puntata di Affari tuoi trasmessa venerdì 26 settembre. Ha giocato Roberto dal Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si è fidato del Dottore, ha accettato il cambio e ha perso i soldi che aveva nel suo pacco. Ha vinto solo 20 euro. Il pacchista, che nella vita fa il cameriere, ha raccontato la sua storia, dalla morte del padre alla promessa a un’amica malata.

La puntata di Affari tuoi di venerdì 26 settembre. Ha giocato Roberto dal Friuli Venezia Giulia, ribattezzato Sandy Marton per i lunghi capelli. Ha pescato il pacco numero 12, che conteneva solo 100 euro che poi ha cambiato con il numero 11 e poi ancora con il numero 16. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatto accompagnare dal fratello Christian. Ha raccontato la sua storia, dalla morte del padre al lavoro come cameriere. Ha valutato attentamente le offerte e i cambi del Dottore. Purtroppo, però, la partita è stata disastrosa. Nel cambio finale ha lasciato 10mila euro per prendere 20 euro.

Affari tuoi, chi è Roberto concorrente del Friuli Venezia Giulia

Roberto è il concorrente del Friuli Venezia Giulia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di venerdì 26 settembre. È originario di Tiezzo, frazione di Azzano Decimo. Nella vita fa il cameriere ai piani: "Mi occupo del soggiorno dei clienti durante la loro permanenza in hotel". Si è fatto accompagnare dal fratello Christian: "Siamo quattro fratelli. Tanti anni fa mio padre è andato in un posto più bello e mi ha lasciato questo ragazzo che era in un'età un po' critica. Ho cercato di insegnargli il rispetto, l'educazione, i valori che ci ha insegnato papà". Come porta fortuna si è portato in studio un angioletto: "Lo ha tenuto in mano papà l'ultima notte che è stato terreno. Quando se n'è andato, lo teneva stretto in mano. Lo porto sempre con me, in automobile, ha fatto il Cammino di Santiago, a Napoli, in Sicilia. Noi giriamo sempre insieme e dopo 28 anni è ancora bello arzillo". Infine, ha svelato perché ha i capelli lunghi:

Non è un vezzo, è un regalo che ho fatto a un'amica perché lei fosse più felice e serena dopo una diagnosi non bella. Le ho detto: "Se tu guarisci, io non mi taglio più i capelli". Lei è guarita e io sono diventato affascinante. I miei capelli hanno portato bene a entrambi.

Quanti soldi ha vinto Roberto nella puntata di venerdì 26 settembre

I primi tiri di Roberto hanno visto uscire di scena i pacchi contenenti 20mila euro, 200mila euro e 300mila euro. Insomma, la partita ha avuto inizio in salita. Il Dottore ha offerto il cambio. Roberto ha deciso di lasciare il pacco numero 12 per prendere il pacco numero 11. Le chiamate che sono seguite sono state tutto sommato positive, ha pescato solo il pacco da 15mila euro come pacco rosso. Il Dottore ha offerto 15mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Poi ha aperto il pacco numero 12: conteneva solo 100 euro. Subito dopo sono usciti di scena anche i 30mila euro. Il Dottore ha offerto 23mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Subito dopo, il concorrente ha pescato il pacco da 100mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma è stato rifiutato. Quindi, Roberto ha pescato i 50mila euro. Il Dottore è tornato a offrire 15mila euro. Il fratello si è opposto: "Roberto ha dato tanto nella vita, è il momento di raccogliere di più". Dopo un tiro fortunato, in cui ha fatto fuori il pacco contenente zero euro, il Dottore ha offerto il cambio. Ma anche stavolta, Roberto non ha ceduto. Purtroppo è uscito il pacco da 75mila euro. In gioco 10mila euro, il pacco nero e 20 euro. Il Dottore ha offerto 10mila euro. Il concorrente ha riflettuto:

Seguo questo programma da tantissimo. Ho provato infinite volte a ragionare, a capire il Dottore. Sono tornato da mia mamma dopo tanti anni che sono stato fuori. Ho trovato lei ad accogliermi, passiamo le serate guardando questo programma. Lei ci azzecca sempre. È una donna di una forza indescrivibile. Questa esperienza è talmente importante. Rifiuto l'offerta.

Poi è uscito il pacco nero che conteneva ben 75mila euro. Il Dottore ha proposto il cambio. Sul piatto 20 euro e 10mila euro. Roberto ha accettato il cambio del pacco numero 11 con il pacco numero 16. Ha vinto solo 20 euro. Aveva 10mila euro.