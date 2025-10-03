Record per Affari Tuoi, ancora 300mila euro per la seconda sera di seguito: vince Angelo dalla Sardegna

Protagonista della ventottesima puntata di questa edizione di Affari Tuoi, giovedì 3 ottobre, è stato Angelo dalla Sardegna. Il concorrente sardo ha giocato accompagnato dalla fidanzata Giulia, portando a casa l'incredibile cifra di 300mila euro dopo aver rifiutato l'offerta finale del Dottore di 150mila euro. Il suo pacco finale, il numero 12, conteneva il premio massimo del gioco. Una serata storica: per la seconda puntata consecutiva esce il jackpot da 300mila euro, un evento dalle probabilità bassissime nella storia di Affari Tuoi.

La partita di Angelo: dal cambio fortunato al finale da sogno

La serata è iniziata subito in salita per Angelo, che ha perso immediatamente i 200mila euro. Tuttavia, il Dottore ha proposto un cambio che il concorrente ha accettato, sostituendo il pacco numero 3 con il 12. La decisione si è rivelata azzeccata quando, aprendo subito il pacco 3, è emerso che conteneva 15mila euro. "Tutto sommato bene", ha commentato Angelo con sollievo.

La partita è proseguita con il rifiuto di un'offerta di 25mila euro. Un momento particolare è arrivato quando Angelo ha chiamato il pacco numero 10 della Toscana, rivelando la mascotte Gennarino.

Angelo si è ritrovato con gli ultimi sei pacchi così composti: zero euro, 20 euro, 200 euro, pacco nero, 50mila euro e 300mila euro. Una situazione ancora molto aperta, con grandi possibilità di vittoria ma anche rischi concreti.

Il Dottore ha fatto un'offerta importante: 30mila euro per un tiro. La coppia ha rifiutato e ha proseguito, aprendo il pacco nero che, fortunatamente, conteneva zero euro. Un tiro provvidenziale che ha eliminato uno dei due pericoli più grandi.

Il finale storico: 300mila euro per la seconda sera consecutiva

A questo punto, Stefano De Martino ha fatto una scoperta sorprendente: Angelo aveva dei numeri speciali nascosti. "Allora ce li avevi i numeri?", ha detto il conduttore sorpreso, "li avevi nascosti". Angelo ha spiegato di volersi affidare al numero 14, che gli ricorda il padre. Ha scelto di aprire quel pacco e ha fatto benissimo: dentro c'erano zero euro.

Il finale si è così trasformato in un sogno: tra 50mila euro e 300mila euro. Un momento di grande tensione perché, qualora fossero usciti i 300mila euro, sarebbe stata la seconda vittoria massima consecutiva nella storia del programma. Il Dottore ha fatto l'offerta finale: 150mila euro, matematicamente la media esatta tra le due cifre rimaste. Angelo ha ragionato ad alta voce: "Se io ho 50mila euro qui, perché il Dottore rischia di darmene tre volte tanto?". Il numero 12, il suo pacco finale, era dedicato a Marilù.

Stefano De Martino è intervenuto con una battuta che ha alleggerito la tensione: "Stavo pensando che se tu hai 300mila euro qua dentro, da domani io sono in ferie". Dopo una lunga riflessione, Angelo e Giulia hanno deciso di rifiutare l'offerta: "Abbiamo comunque un paracadute", hanno spiegato, consapevoli che anche con 50mila euro sarebbero comunque tornati a casa con una somma importante. La scelta si è rivelata perfetta: nel pacco c'erano 300mila euro. Per la seconda serata consecutiva, il premio massimo di Affari Tuoi è stato vinto. "Quante probabilità potevano esserci?", ha commentato incredulo De Martino, mentre in studio esplodeva la festa.

Una serata entrata di diritto nella storia di Affari Tuoi, non solo per la vincita massima di Angelo e Giulia, ma per l'evento statisticamente rarissimo di due jackpot da 300mila euro in due serate consecutive. Il coraggio del concorrente sardo, che ha saputo leggere la situazione e fidarsi del suo istinto (e del numero dedicato a Marilù), è stato premiato con la vittoria più grande possibile nel gioco dei pacchi.