Affari Tuoi, la puntata del 18 ottobre: Chiara dalla Toscana vince 32mila euro con un cambio dell’ultimo minuto

Nella puntata di Affari Tuoi del 18 ottobre, Chiara da Sesto Fiorentino ha vinto 32mila euro grazie a un cambio coraggioso nel finale. La concorrente toscana ha lasciato il suo pacco numero 7, che conteneva solo 500 euro, per prendere il 17 con 30mila euro più i 2mila di Gennarino.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, sabato 18 ottobre, è stata Chiara da Sesto Fiorentino, in Toscana, che gestisce un'enoteca. La concorrente ha giocato accompagnata dal compagno Enrico, consulente bancario, con cui si è conosciuta a Firenze in un locale e poi ritrovata dopo un anno, quando è iniziata la loro storia d'amore. La coppia ha portato a casa 32mila euro: 30mila euro ottenuti con un cambio decisivo nel finale e 2mila euro vinti con il jackpot di Gennarino pescato già al secondo tiro. Il suo pacco originale, il numero 7, conteneva soltanto 500 euro, mentre quello finale, il 17 dedicato al padre di Chiara, nascondeva proprio i 30mila euro.

La partita di Chiara ad Affari Tuoi

La serata è iniziata nel migliore dei modi per Chiara ed Enrico. Il primo pacco aperto, il numero 3 della Calabria, ha contenuto lo zero euro, seguito immediatamente da una chiamata fortunatissima: il pacco 20 della Valle d'Aosta ha rivelato Gennarino, regalando alla coppia i primi 2mila euro sicuri in gettoni d'oro. "Prima vincita sicura", ha commentato con entusiasmo Stefano De Martino.

I tiri successivi hanno continuato a sorridere alla coppia toscana: 20 euro dal Molise, 10 euro dal Friuli Venezia-Giulia e 1 euro dalla Liguria. Prima della prima telefonata del Dottore, però, la situazione si è complicata drasticamente con l'uscita dei 300mila euro, seguiti dai 100mila euro della Campania. "Di male in peggio", ha commentato De Martino. La prima offerta del Dottore è stata di 30mila euro, prontamente rifiutata dalla coppia.

Durante la partita non sono mancate le consuete stoccate di De Martino alla Ruota della Fortuna. "Troppe lauree falsano il risultato", ha scherzato il conduttore riferendosi a Enrico che avrebbe tre lauree, salsalvo poi rivelare che si trattava di un bluff. Curiosamente, tutti i pacchi rossi più importanti sono stati scelti proprio da Enrico, il "laureato" della coppia.

Un momento di tensione durante la partita.

L'ottavo pacco, quello dell'Emilia Romagna, ha contenuto i 5 euro con il biglietto della Lotteria Italia associato. Poi è arrivato il momento del pacco nero: il numero 4 della Sicilia ha rivelato incredibilmente 200mila euro. "Un viaggio in Sicilia questa sera è costato tanto", ha commentato De Martino con ironia.

La situazione è peggiorata ulteriormente quando è uscito il pacco 19 del Piemonte con 50mila euro, proprio la cifra che Chiara aveva dichiarato di essere convinta di avere nel suo pacco. Il Dottore ha offerto 25mila euro per un tiro, ma la coppia ha rifiutato, determinata ad andare avanti.

Un momento di grande ilarità si è verificato quando Enrico ha rivelato un aneddoto personale legato alla Lombardia: "È un pacco particolare perché mi hanno derubato della macchina in Lombardia". Stefano De Martino ha colto la palla al balzo per una battuta tagliente: "Sì, in Lombardia rubano, lo so", riferendosi al furto del suo Rolex a Milano. E ha aggiunto scherzando: "Mettiamo anche noi una macchina? Mettiamo le cose che vi hanno rubato nelle varie regioni d'Italia", l'ennesima frecciata al game show rivale.

Con l'uscita dei 200mila euro dalla Basilicata, le speranze della coppia sembravano ormai in frantumi. Il Dottore ha offerto 10mila euro, ma anche questa volta Chiara ed Enrico hanno deciso di proseguire. Fuori sono andati anche i 15mila euro delle Marche.

Il finale di Chiara ad Affari Tuoi: il cambio vincente dedicato al papà

A due tiri dal gran finale, sul tabellone erano rimasti tre pacchi blu e solo due rossi: 30mila e 75mila euro. Una situazione tutto sommato favorevole. Il Dottore ha proposto un cambio, ma la coppia ha rifiutato, convinta di proseguire con il proprio pacco numero 7.

Prima dell'ultimo tiro, Chiara si è trovata davanti a una scelta carica di significato: il pacco 17, numero del suo papà, e il 18, la sua data di nascita. "Fuori ci sono il 17, numero del papà di Chiara. Il 18 è il suo, la sua data di nascita", ha spiegato De Martino creando suspense. Chiara ha scelto il 18, ma purtroppo dentro c'erano i 75mila euro. Il finale era diventato un "o tutto o niente" tra un pacco blu e i 30mila euro rimasti.

Il Dottore ha offerto un ultimo cambio. Sul tavolo c'erano due pacchi: il 7 originale di Chiara e il 17, il numero del padre. Dopo un momento di riflessione, Chiara ha preso una decisione coraggiosa: "Decido di cambiare". Ha scelto il pacco che rappresentava suo padre, il numero 17. È arrivato il momento della verità. Nel pacco numero 7, quello originale, c'erano soltanto 500 euro. "Ha fatto benissimo", ha esclamato De Martino con entusiasmo. Il cambio si è rivelato vincente: nel pacco 17 c'erano i 30mila euro. Insieme ai 2mila euro di Gennarino vinti all'inizio, Chiara ed Enrico hanno portato a casa un totale di 32mila euro. Un finale agrodolce ma comunque positivo per la coppia toscana, che ha dimostrato coraggio nelle scelte e ha saputo affidarsi all'intuito e al legame familiare nel momento decisivo. La dedica al padre si è trasformata in una vincita importante, suggellando una serata che, dopo aver visto uscire tutti i premi più importanti, ha comunque regalato soddisfazioni grazie a un cambio coraggioso dell'ultimo minuto.