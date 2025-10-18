Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza sul furto del Rolex: “In Lombardia rubano, lo so”

Durante la puntata di Affari Tuoi di sabato 18 ottobre, Stefano De Martino ha scherzato con autoironia sul furto del Rolex che ha subito a Milano qualche tempo fa. L'occasione è arrivata quando Enrico, il compagno della concorrente Chiara da Sesto Fiorentino, ha rivelato un particolare personale legato alla Lombardia: "È un pacco particolare perché mi hanno derubato della macchina in Lombardia".

La battuta di De Martino sul furto del Rolex

La rivelazione di Enrico ha scatenato l'immediata reazione del conduttore, che ha commentato con una battuta tagliente: "Sì, in Lombardia rubano, lo so". Un chiaro riferimento al furto del prezioso orologio che lo stesso De Martino ha subito nel capoluogo lombardo, episodio che ha fatto notizia poche settimane fa. Stefano De Martino, infatti, è stato derubato di un Patek Philippe del valore di 40mila euro.

La stoccata alla Ruota della Fortuna

Ma il conduttore non si è fermato qui. Sfruttando l'occasione per l'ennesima stoccata al competitor della fascia preserale, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, ha aggiunto con ironia: "Mettiamo anche noi una macchina? Mettiamo le cose che vi hanno rubato nelle varie regioni d'Italia". Un riferimento ovviamente nemmeno troppo velato alla Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, dove l'automobile è uno dei premi. La battuta ha strappato risate in studio e ha rappresentato l'ennesimo momento di leggerezza in una puntata che per Chiara ed Enrico stava prendendo una piega complicata, con i pacchi rossi più importanti già usciti dal tabellone.

Proprio Stefano De Martino a Rumore, il festival di Fanpage.it, aveva dichiarato che il Patek Philippe era stato solo uno sfizio, "un problema da arricchiti" sottolineando che "prima i soldi per comprarlo non li avevo". Una sottolineatura che fa capire lo spirito col quale anche questa sera ci ha scherzato sopra.