Stefano De Martino sull’orologio rubato: “Un problema da arricchiti, prima i soldi per comprarlo non li avevo”

Stefano De Martino è stato ospite del Rumore Festival di Fanpage.it. Il noto conduttore ha parlato per la prima volta dell‘orologio che gli è stato rubato lo scorso 18 settembre a Milano con il "trucco dello specchietto", mentre si trovava alla guida della sua auto. "Con quello che sta succedendo, vedi se la gente si deve preoccupare del mio orologio. Sono problemi da arricchiti", ha spiegato vivendo con ironia il furto subito.

Stefano De Martino parla del furto dell'orologio

"Questo è un problema da arricchiti. Prima i soldi per comprarmi quell'orologio non li avevo", ha raccontato De Martino ai microfoni di Fanpage.it. Mentre era alla guida della sua auto in zona Bocconi a Milano, al conduttore è stato strappato dal polso uno orologio della marca Patek Philippie dal valore di circa 40mila euro. "Volevo togliermi uno sfizio, mi hanno pure fatto passare la voglia", ha raccontato scherzando. Per lui, quell'accessorio, aveva un valore simbolico: "Venendo dalla provincia ruggente, scivolo in quella rivalsa sociale che passa attraverso i simboli. Sono cresciuto vedendo delle cose e pensando di non essere destinato ad averle".

Il conduttore di Affari Tuoi ha spiegato di essere quasi "dispiaciuto" del fatto che il suo furto avesse fatto così tanto rumore: "Con tutto quello che sta succedendo, vedi se la gente si deve preoccupare del mio orologio. Quelle cosa vanno e vengono". Poi ha voluto ribadire un aspetto: "Ogni tanto quando ci sono delle ricorrenze in cui mi dico ‘vabbè, me lo compro'. Sono problemi da arricchiti, se non hai soldi non ti possono rubare cose di valore".

La dinamica del furto

A Stefano De Martino è stato sottratto l'orologio dal polso lo scorso 18 settembre a Milano, mentre era alla guida della sua auto. L'orologio in questione è un Patek Filippe dal valore di circa 40mila euro. Il conduttore è stato vittima della cosiddetta "truffa dello specchietto": i ladri avrebbero urtato lo specchietto della sua macchina e, quando lui tirato fuori la mano per sistemarlo, gli avrebbero sottratto l'oggetto. "Lasciami o ti sparo", gli avrebbero poi gridato prima si scappare. De Martino ha subito chiamato la polizia e denunciato l'accaduto.