Stefano De Martino derubato a Milano: i ladri gli strappano dal polso un Patek Phlippe da 40mila euro

I ladri, due uomini in scooter poi fuggiti, avrebbero utilizzato il “trucco dello specchietto” ieri pomeriggio, mentre il conduttore era al volante della sua Mercedes in zona Bocconi a Milano.
A cura di Francesca Del Boca
Il conduttore di Affari Tuoi ed ex ballerino Stefano De Martino è rimasto vittima del furto dell'orologio Patek Philippe (valore 40mila euro) che indossava ieri pomeriggio intorno alle 17 a Milano, mentre si trovava al volante in via Gian Carlo Castelbarco (zona Bocconi).

Secondo quanto emerso al momento De Martino sarebbe infatti stato avvicinato da due uomini in scooter che, per derubarlo, hanno utilizzato l'ormai noto "trucco dello specchietto": avrebbero quindi urtato lo specchietto della sua Mercedes e, quando il conduttore ha tirato fuori la mano per rimetterlo in posizione, gli avrebbero sfilato dal polso l'orologio. "Lasciami o ti sparo", avrebbe inoltre intimato uno dei malviventi all'ex marito di Belen, davanti ai suoi inutili tentativi di resistenza. I due sarebbero poi fuggiti a gran velocità, facendo perdere le loro tracce nel traffico. Il conduttore ha così subito chiamato la Polizia, denunciando l'episodio.

