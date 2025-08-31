Imprenditore derubato dell’orologio dopo la cena in centro a Milano: il Patek Philippe vale 80mila euro

L’imprenditore Ennio Bozzarelli, 72 anni, nella serata di venerdì 29 agosto è stato seguito e derubato del suo Patek Philippe Nautilus dopo una cena nel Quadrilatero della Moda con la famiglia. La polizia al setaccio delle telecamere di videosorveglianza.

Quadrilatero della moda Milano

È stato derubato in un attimo, da un ragazzo poi fuggito a piedi, del Patek Philippe Nautilus che indossava al polso. Vittima del furto dell'orologio da ben 80mila euro è l'imprenditore Ennio Bozzarelli, 72 anni, residente a Lugano e di passaggio a Milano la sera di venerdì 29 agosto per una cena nel Quadrilatero della Moda con la figlia e la compagna.

Il 72enne ha subito sporto denuncia alla polizia, che attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza in zona indaga ora per risalire all'identità del rapinatore: stando alla descrizione dell'imprenditore si tratterebbe di un soggetto di giovane età, probabilmente di origine nordafricana, che avrebbe seguito la sua vittima dall'uscita del ristorante fino a via Sant'Andrea approfittando del buio e dell'assenza di passanti per strapparle l'orologio dal polso.

Non è la prima volta che il nome di Ennio Bozzarelli compare negli articoli di giornale. L'uomo, infatti, è stato citato recentemente citato nelle carte della maxi inchiesta della Procura milanese sull'urbanistica in città (ma non è indagato) per aver ospitato il presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni nel suo resort a Ostuni, in Puglia, nel 2023: lo stesso anno in cui, stando a quanto ricostruito dalle indagini, l'imprenditore (che a Milano ha vari interessi immobiliari) aveva ripresentato proprio al vaglio della Commissione Paesaggio un progetto riguardante un albergo in via Lecco, zona Porta Venezia. "Grazie per interessarti al mio progetto", aveva scritto il magnate del mattone a Marinoni, ospite nell'albergo cinque stelle lusso con la compagna. "Nel frattempo fai come l'ultima volta, dirò (…) di coccolarti in attesa del mio arrivo".