Turisti aggrediti e rapinati nel centro di Milano: rubati due orologi di lusso per un totale di 225mila euro

Ieri pomeriggio due turisti stranieri in vacanza a Milano sono stati derubati dei loro orologi di lusso mentre passeggiavano per le vie del centro. I rapinatori sono riusciti a rubare un Patek Philippe da 110mila dollari e un Richard Mille da 150mila dollari.

Ieri pomeriggio due turisti stranieri sono stati picchiati e derubati dei loro orologi di lusso mentre si trovavano in centro a Milano. In entrambi i casi i rapinatori sono scappati con la refurtiva: un Patek Philippe da 110mila dollari (95mila euro) e un Richard Mille da 150mila dollari (130mila euro). I due turisti si sono rivolti alle forze dell'ordine per presentare le denunce di furto. Non è chiaro se i due episodi siano stati messi a segno dalla stessa persona o dalla stessa banda: la Polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Le due aggressioni sono avvenute nel pomeriggio di ieri, domenica 3 agosto, a distanza di poche ore. La prima è successa attorno alle 14:00 in piazza Diaz, a pochi passi dal Duomo, dove un turista armeno di 41 anni è stato aggredito da uno sconosciuto che lo ha colpito con un pugno al volto. Dopo aver stordito la sua vittima, il rapinatore gli ha portato via l'orologio che aveva al polso, un Patek Philippe dal valore di 11omila dollari, ed è fuggito.

Il secondo episodio è successo invece attorno alle 16:30 in via Manzoni, tra Brera e il Quadrilatero, dove un 57enne indiano in vacanza a Milano è stato buttato violentemente a terra da un uomo che gli ha strappato dal polso il suo Richard Mille da 150mila dollari. Il 57enne è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato portato in codice giallo all'ospedale a causa delle ferite riportate durante la rapina.

I turisti hanno denunciato le rapine alla Polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in strada per cercare di identificare i ladri.