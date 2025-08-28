Le rubano un orologio da 300mila euro mentre entra in un hotel di lusso a Milano: arrestati due rapinatori

Sabato pomeriggio una turista statunitense che si trovava in vacanza a Milano è stata derubata del suo Richard Mille RM0407 da 300mila euro mentre stava rientrando all’hotel Mandarin Oriental dopo aver fatto shopping con le figlie. I due rapinatori, già noti alle forze dell’ordine per una precedente rapina, sono stati fermati pochi metri più in là dalla Polizia in borghese e portati in carcere.

Sabato pomeriggio davanti all'hotel Mandarin Oriental di Milano una turista americana di 48 anni è stata derubata da due rapinatori che le hanno strappato dal polso un orologio Richard Mille RM0407 da 300mila euro. Pochi istanti dopo gli agenti in borghese della Polizia di Stato in servizio antirapina hanno fermato i due rapinatori minorenni. Gli stessi due ladri erano già stati denunciati in precedenza per una rapina analoga ed erano stati affidati ad una comunità per minori non accompagnati.

Tutto è successo nel pomeriggio di sabato 23 agosto, attorno alle 17:00. La 48enne, turista in vacanza a Milano dagli Stati Uniti, stava rientrando nell'hotel di lusso Mandarin Oriental (in pieno centro storico, a pochi passi dal Teatro Alla Scala) dopo essere uscita per fare shopping insieme alle due figlie di 19 e 24 anni. La donna è stata aggredita da due rapinatori, che le hanno strappato dal polso un orologio da 300mila euro, un Richard Mille RM0407, e sono scappati. La fuga non è durata a lungo, perché i due ladri sono stati fermati pochi metri più in là dagli agenti della polizia in servizio antirapina, che stavano pattugliando la zona in borghese. L'orologio è stato così recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

Arrestati, i due sono stati portati davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha contestato loro anche un'altra rapina avvenuta in via dei Giardini, a Milano, attorno alle 20:00 del 18 agosto, quando una 45enne russa era stata derubata del suo orologio Franck Muller da 40mila euro. Per questo eventi i due erano stati denunciati in precedenza in stato di libertà. Ora il gip ha diposto per entrambi la custodia cautelare nel carcere minorile Cesare Beccaria, in attesa di ulteriori esami ossei che serviranno a stabilire con certezza l'età dei due arrestati.