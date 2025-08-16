Ragazzo di 25 anni accerchiato e rapinato in centro a Milano: ladri in fuga con un orologio da 7mila euro

Nella notte tra il 15 e il 16 agosto un 25enne è stato rapinato nel centro di Milano da una decina di giovani. Il gruppo, dopo aver minacciato la vittima con un coltello, gli avrebbe sottratto un orologio da 7mila euro.

Un 25enne è stato rapinato nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 agosto da un gruppo di giovani in via Carlo Porta nel centro della città di Milano. Stando a quanto riferito dal ragazzo, una decina di soggetti lo avrebbero accerchiato e, dopo averlo minacciato con un coltello di piccole dimensioni, lo avrebbero derubato di un orologio di lusso Cartier dal valore stimato di circa 7mila euro. La polizia è al lavoro per rintracciare i responsabili.

Il colpo è andato in scena intorno alle 3 di notte di sabato 16 agosto in via Carlo Porta, la traversa che unisce via Turati con via de Marchi. A chiamare il numero unico per le emergenze, il 112, è stato un 25enne che ha spiegato agli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Milano quanto gli era appena capitato.

Mentre passeggiava, il 25enne sarebbe stato accerchiato da una decina di giovani, probabilmente di origine straniera. Questi lo avrebbero minacciato con un coltellino e gli avrebbero sottratto l'orologio da 7mila euro. Il gruppo sarebbe poi riuscito a disperdersi e a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle Volanti della polizia. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso l'aggressione o la fuga. Il 25enne comunque non è stato colpito e l'intervento del personale sanitario del 118 non si è rivelato necessario.

Nelle stesse ore della notte, un'altra pattuglia della Questura ha arrestato un 37enne e un 30enne di origine tunisina per tentata rapina. I due sarebbero stati scoperti mentre danneggiavano un'automobile, con l'obiettivo di rubare quanto si trovava all'interno della vettura di proprietà di un 26enne originario del Gambia. I due sono stati portati nel carcere di San Vittore.