Passeggia in via Montenapoleone e gli strappano l’orologio da 20mila euro dal polso: il video della rapina

Martedì 5 agosto nella centralissima via Montenapoleone, a Milano, un rapinatore e il suo complice hanno strappato dal polso di un turista cinese un orologio di lusso dal valore di 20mila euro. Tutta la dinamica della rapina è stata immortalata dalle telecamere di video sorveglianza della zona.

Nelle immagini si vede il rapinatore camminare per le centralissime strade di Milano in compagnia del suo complice. Confondendosi nella folla sui marciapiedi, i due malintenzionati individuano il loro obiettivo: un turista di nazionalità cinese che sta passeggiando nelle vie della moda insieme a una ragazza. Al polso ha un orologio da 20mila euro. Inizialmente i due malintenzionati lo seguono da lontano, poi si avvicinano sempre di più. Quando il turista si ferma per allacciarsi una scarpa loro indugiano, lo superano e gli passano oltre, ma poi rallentano e lo fanno andare avanti, così da rimanere dietro al loro bersaglio. Continuano a seguirlo fino a quando uno dei due, al momento che gli sembra più opportuno, scatta: si avvicina da dietro al turista e gli strappa dal polso l'orologio per poi correre via.

Il rapinatore è stato poi raggiunto e arrestato dai poliziotti della sesta Sezione della Squadra Mobile, che avevano assistito a tutta la scena. Il ragazzo, un 22enne, dovrà rispondere dell'accusa di rapina aggravata in concorso, mentre l’orologio recuperato è stato restituito al legittimo proprietario.