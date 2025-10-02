Michele Criscitiello derubato del Rolex da 70mila euro che indossava al polso a Sesto San Giovanni

Michele Criscitiello, giornalista e conduttore tv, è stato derubato del Rolex da 70mila euro che indossava al polso mentre si trovava a bordo della sua auto a Sesto San Giovanni (Milano).

Michele Criscitiello come Stefano De Martino. Sono stati attimi di paura per il giornalista tv e amministratore delegato di Sportitalia, 42 anni, che nella mattinata di oggi giovedì 2 ottobre, mentre si trovava a bordo della sua auto, è stato derubato del Rolex da 70mila euro che indossava al polso.

È successo a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Qui l'editore, fermo al semaforo sulla sua Porsche, è stato affiancato da un motorino che ha urtato "per sbaglio" lo specchietto della vettura, poi sparito nel traffico. Appena Criscitiello ha aperto il finestrino, così, un uomo su un altro mezzo a due ruote gli ha puntato contro una pistola (ancora da accertare se giocattolo o meno), afferrandogli con violenza il polso e strappandogli il preziosissimo orologio.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Sesto San Giovanni, che stanno setacciando le immagini delle telecamere della zona alla ricerca di elementi utili per provare a dare un nome agli uomini in scooter, che anche con il conduttore di Sportitalia hanno utilizzato la ormai famigerata "tecnica dello specchietto". La stessa di cui è rimasto vittima anche Stefano De Martino, derubato del suo Patek Philippe da 40mila euro in via Gian Carlo Castelbarco a Milano, zona Bocconi: il presentatore di Affari Tuoi lo hanno avvicinato quando era a bordo della sua Mercedes classe G, fingendo di urtare in motorino lo specchietto per costringerlo a tirare fuori il braccio dalla vettura. "Lasciami o ti sparo", era stato minacciato dallo sconosciuto sullo scooter.