Affari Tuoi, la puntata del 29 settembre: Attilio dalla Lombardia vince 77mila euro grazie al jackpot di Gennarino

Nella puntata di Affari Tuoi del 29 settembre, Attilio da Bellagio ha portato a casa 77mila euro dopo una partita leggendaria. L’agente di commercio lombardo ha vinto il Jackpot Gennarino da 2mila euro e poi resistito fino al finale con 300mila euro e il pacco nero. Herbert Ballerina ospite ormai fisso applauditissimo dal pubblico.

Protagonista della venticinquesima puntata di questa edizione di Affari Tuoi, domenica 29 settembre, è stato Attilio da Bellagio (Como), agente di commercio. Il concorrente lombardo ha giocato accompagnato dal figlio Andrea, portando a casa complessivamente 77mila euro: 75mila dall'offerta finale del Dottore più i 2mila del Jackpot Gennarino vinto al terzo tiro. Il suo pacco, il numero 11, conteneva il pacco nero da 30mila euro. In studio, per la terza apparizione consecutiva, Herbert Ballerina ha regalato momenti di grande comicità, presentandosi come "Herbert da Milano, viticoltore: faccio le viti". Un modo per riproporre la compagnia di giro di De Martino, in vista anche della nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

La partita leggendaria di Attilio: dal Jackpot Gennarino al finale da brivido

La serata è iniziata nel migliore dei modi per Attilio. Dopo che il primo pacco del Molise aveva eliminato 50mila euro e l'Umbria solo 100 euro, il terzo tiro dalla Sardegna ha svelato Gennarino, portando immediatamente in cascina 2mila euro di Jackpot (premio cumulativo non vinto nella puntata precedente). Un momento storico che ha fatto esultare tutto lo studio, anche a casa.

La fortuna, però, ha presto voltato le spalle al concorrente lombardo. La sequenza negativa è ripresa con la Calabria che ha eliminato 75mila euro e la Campania i temuti 100mila euro. La Basilicata ha poi tolto altri 30mila euro. Nonostante le perdite consistenti, l'offerta iniziale del Dottore di 20mila euro è stata rifiutata con determinazione.

La sfortuna ha continuato a perseguitare Attilio: la Puglia ha eliminato il secondo premio più alto, 200mila euro, riducendo drasticamente il montepremi massimo. Il Lazio ha tolto 20mila euro e la Valle d'Aosta 15mila euro. "Forse non ha capito il gioco… devi trovare quelli meno… quelli blu", ha scherzato Herbert Ballerina per stemperare la tensione, mentre Attilio si ritrovava con un tabellone quasi tutto blu e pochissimi rossi. L'offerta è crollata a 10mila euro, ma la coppia, con grande determinazione, ha rifiutato. Anche quando il Dottore ha proposto 15mila euro, Attilio e Andrea hanno resistito, eliminando tre pacchi rossi ma di basso valore: Friuli-Venezia Giulia (500 euro), Veneto (10mila euro) e Abruzzo (200 euro).

Il finale da antologia: 300mila euro contro il pacco nero

Dopo che Liguria, Marche ed Emilia-Romagna hanno tolto i pacchi da 50 euro, 1 euro e 5 euro, il Dottore ha rilanciato con 30mila euro. L'apertura del pacco della Sicilia ha eliminato solo 10 euro, lasciando ancora in gioco i 300mila euro. Attilio ha chiesto 150mila euro, vedendosi offrire 35mila euro, prontamente rifiutati. La partita si è infiammata negli ultimi tiri quando la Toscana ha eliminato il temuto zero euro, lasciando una situazione mai vista prima: solo il pacco nero (che poteva valere qualsiasi cifra) e i 300mila euro del Trentino-Alto Adige in ballo. "Dai che ci siamo! Partita incredibile, wow", ha commentato Stefano De Martino, letteralmente scatenato.

Il Dottore ha provato a sparigliare con un cambio pacco, proposta declinata da Attilio. Nella chiamata successiva, ha chiesto nuovamente 150mila euro, ricevendo l'offerta definitiva di 75mila euro. "Se rifiuti e nel pacco nero ci sono i 300mila, porteresti a casa 302mila euro perché ne hai già vinti 2mila con Gennarino: saresti il primo nella storia a vincere più di 300.000 euro ad Affari Tuoi", ha osservato De Martino.

Dopo una lunga riflessione, convinto dal figlio Andrea, Attilio ha accettato: "Ascolto mio figlio e accetto l'offerta: buona parte dei soldi andranno alla sua bambina. È una scelta da nonno, così potranno affrontare più serenamente la crescita della piccola Ludovica".

La decisione si è rivelata vincente: nel pacco nero c'erano 30mila euro. In studio è partita la festa alla conclusione di una puntata che, per il pathos e le emozioni offerte, rimarrà negli annali di Affari Tuoi.