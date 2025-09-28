Affari Tuoi, la puntata del 28 settembre: Angelo dall’Abruzzo rifiuta 62500 euro e vince “solo” 50mila

Nella puntata di Affari Tuoi del 28 settembre, Angelo Maggiolino dall’Abruzzo ha rifiutato l’offerta finale di 62.500 euro e portato a casa 50mila euro. Il concorrente abruzzese ha giocato tutto fino alla fine col supporto della moglie Lisa e dell’ospite Herbert Ballerina.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, sabato 28 settembre, è stato Angelo Maggiolino dall'Abruzzo. Il concorrente ha giocato accompagnato dalla moglie Lisa, con cui ha due figlie. La coppia ha scelto il pacco numero 16 e ha portato a casa 50mila euro dopo aver rifiutato coraggiosamente l'offerta finale del Dottore di 62.500 euro. Angelo, alla fine, l'ha presa con filosofia: "Io mi sono divertito come un matto, fino alla fine".

Le novità della puntata e la partita di Angelo

Tra le novità di questo appuntamento è tornato il biglietto della Lotteria Italia legato all'apertura del pacco da 5 euro. Poi c'è il jolly Gennarino: se la mascotte viene trovata tra i primi 6 pacchi si vincono 1000 euro, somma che aumenta puntata dopo puntata se nessuno vince. In studio era presente come special guest Herbert Ballerina, che ha seguito tutta la partita, intervenendo di tanto in tanto con i suoi commenti comici.

Il finale di Angelo

Angelo e Lisa sono arrivati al finale in una situazione molto interessante, con due pacchi contenenti 50mila e 75mila euro. A questo punto è arrivata l'offerta finale del Dottore: 62.500 euro, una proposta matematicamente corretta che rappresentava la media tra le due cifre rimaste. Nonostante l'offerta vantaggiosa, Angelo ha deciso di rischiare tutto e giocarsi il finale fino in fondo. Una scelta coraggiosa che ha trovato il supporto dell'ospite Herbert Ballerina: "Non avrei accettato", ha commentato, approvando la decisione del concorrente abruzzese.

Il coraggio di Angelo non è stato premiato: nel suo pacco c'erano 50mila euro. Pur avendo "perso" 12.500 euro rispetto all'offerta del Dottore, la coppia è comunque tornata a casa con una somma molto importante che cambierà sicuramente la vita della famiglia. Una partita che ha dimostrato ancora una volta come ad Affari Tuoi il coraggio e l'istinto possano essere determinanti.