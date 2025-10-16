Angelo ad Affari Tuoi accetta l’offerta del dottore: “Voglio andare sul sicuro”, le parole prima della beffa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, giovedì 16 ottobre 2025, Angelo della Regione Molise. Elettricista da Agnone, ha 24 anni e ha giocato accompagnato dal compagno Alessio: "Non ho portato la mia fidanzata Jessica, perché volevo una guardia del corpo" ha commentato il pacchista molisano prima di dare il via alla partita. In studio, tra il pubblico, anche il Senatore Razzi che ha ballato con Herbert Ballerina dopo l'apertura del pacco da 0 euro. Angelo, dopo una turbolenta partita, ha accettato l'assegno da 15mila euro: il suo pacco ne conteneva il doppio.

La partita di Angelo ad Affari Tuoi

La partita di Angelo ad Affari Tuoi è partita con la prima corsa in studio di Stefano De Martino che ha consegnato alla pacchista del Friuli Venezia Giulia il biglietto da 5 euro, cifra che conteneva il suo pacco. I tiri successivi hanno eliminato dal tabellone 20mila euro, Gennarino, 15mila euro, 100mila euro e 1 euro. Il dottore, allora, gli ha proposto il cambio: rifiutato.

Angelo ha proseguito la partita aprendo i pacchi da 200 euro, 10 euro e 100 euro e il dottore gli ha proposto il primo assegno da 33mila euro. "Vorrei seguire il mio amico Pasquale Pasqualone che mi ha detto se macini la prima offerta, dici "macina e andiamo avanti". E io macino" ha dichiarato il pacchista prima di tritare la cifra. Subito dopo, ha eliminato dal tabellone 300mila euro, 75mila euro e 50 euro: il dottore è tornato sul cambio, e Angelo ha deciso di accettarlo. Ha lasciato il suo 2 per il pacco numero 4, e ha fatto bene: il suo conteneva 0 euro. Al centro dello studio Herbert Ballerina e Antonio Razzi hanno ballato sulle note di Oh Ma di Noemi e Rocco Hunt.

Per Angelo è arrivata l'offerta da 25mila euro, rifiutata: "Bastava uno zero e avrei accettato". Con il tiro a disposizione, ha eliminato dal tabellone 200mila euro. Il dottore ha proposto il cambio, rifiutato.

Il finale di Angelo che torna a casa con 15mila euro

Eliminato il pacco da 10mila euro e quello da 500 euro, il dottore gli ha offerto 15mila euro. Angelo ha tritato l'assegno, poi ha eliminato dal tabellone il pacco nero dal valore di 200 euro. Il dottore ha proposto il cambio, rifiutato di nuovo. Allora, eliminato dal gioco il pacco da 50mila euro, Angelo è rimasto in finale con 30mila euro e 20 euro. Davanti all'assegno da 15mila euro, il pacchista ha dichiarato: "Sono affezionato a questo numero, è il giorno in cui mi sono fidanzato. Avrei preferito un'offerta più alta, ho tanti progetti. Ho una vita davanti per recuperare soldi. Vorrei scegliere il certo, accetto". Nel suo pacco c'erano 30mila euro e De Martino ha concluso: "Niente da fare, a volte è meglio scegliere l'incerto caro mio".