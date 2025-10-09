Ascolti tv 8 ottobre: De Martino sorpassa La Ruota della fortuna per la prima volta, i dati dell’access e prime time

Continua la sfida degli ascolti tv tra la prima serata e l’access prime time. Su Rai1 è stata trasmessa una puntata del Commissario Montalbano e su Canale 5 c’è stato Io Canto Family. Non perde colpi anche la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, sebbene per la prima volta De Martino superi di poco Scotti.

La prima serata di mercoledì 8 ottobre ha visto sfidarsi in prima serata, fiction, programmi di intrattenimento e di informazione. Se su Rai1 è andata in onda la replica de Il Commissario Montalbano, da sempre una garanzia, su Canale 5 è tornato l'appuntamento con Io Canto Family, condotto da Michelle Hunziker. Nell'access prime time non si placa la sfida tra Affari Tuoi sull'ammiraglia della tv pubblica e La Ruota della Fortuna sulla rete di punta Mediaset. Vediamo, quindi, come è stato l'andamento degli ascolti tv confrontando tutti i dati Auditel.

Ormai, quello dell'access prime time, è un appuntamento fisso. Stessa storia, stesso posto, ma non la stessa rete tv. Se da una parte c'è Stefano De Martino con i pacchi di Affari Tuoi, che nelle ultime settimane sembra essersi ripreso dal calo delle prime puntate post estate, su Canale 5 Gerry Scotti marcia ininterrottamente scalando le vette degli ascolti tv. Nel faccia a faccia di mercoledì 8 ottobre, De Martino conquista 5.092.000 spettatori con il 24.5% di share, mentre Scotti 5.035.000 spettatori pari al 24.2%, la parità è stata sostanzialmente raggiunta, sebbene il game show Rai superi di qualche punto quello Mediaset, trovandosi di fatto in vetta al podio dell'access. D'altra parte lo aveva detto anche De Martino ospite da Rumore, il primo Festival di Fanpage, che il suo obiettivo sarebbe stato quello di superare il programma di Gerry Scotti e di fatto così è stato. Se inizialmente la scelta di far slittare la messa in onda di Cinque Minuti di Bruno Vespa sembrava fosse una strategia per far decollare Affari Tuoi, a conti fatti l'arrivo della trasmissione è stato invece provvidenziale. Forse il game show necessitava solo del tempo necessario per ingranare e per far tornare il pubblico ad appassionarsi, ritornando ai numeri della stagione appena trascorsa.

Nella prima serata, invece, spazio alla fiction con Il Commissario Montalbano, in replica, che però è sempre una garanzia in termini di seguito da parte del pubblico. Mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Io Canto Family con Michelle Hunziker. La fiction di Rai1 ha infatti raggiunto 3.135.000 spettatori pari con il 20.7% di share, vincendo la prima serata, mentre il programma canoro di Mediaset 2.135.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Occhi di Gatto è stata la scelta di 473.000 spettatori e il 2.8%. Su Italia1 3 Days to Kill registra 1.087.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato visto da 1.444.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Rete4 Realpolitik segna 502.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Lezioni di Mafie ha interessato 793.000 spettatori e il 4.5% di share. Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 557.000 spettatori con il 3.1% di share. Sul Nove la prima puntata del programma di Massimo Giannini, Circo Massimo ha ottenuto 249.000 spettatori con l’1.5% di share.