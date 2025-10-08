Programmi tv
Affari tuoi, Claudia vince 100mila euro ma ha un segreto: “Me lo sentivo, ho sognato l’11, qualcuno mi protegge”

Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 8 ottobre ha giocato Claudia dalla Puglia. La concorrente ha sbancato seguendo il pacco numero 11: “L’ho sognato, poi mio figlio l’ha disegnato. Qualcuno mi sta proteggendo. Sento che nel mio pacco ci sono 100mila euro”. Non si sbagliava.
A cura di Daniela Seclì
La puntata di Affari tuoi di mercoledì 8 ottobre. Ha giocato Claudia dalla Puglia. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatta accompagnare dal marito Leonardo. Ha pescato il pacco numero 14, che conteneva solo zero euro, che ha cambiato con il pacco 11: "Mio figlio ieri sera mi ha fatto un disegno: c'eravamo io, lui e il pacco numero 11. È il numero della maglia di mio figlio, quando l'ha scelto casualmente, non sapeva che mio papà è nato l'11. Io ho anche sognato l'11, era un pacco rosso enorme con questo numero sopra. Ci voglio credere, è un numero importante, c'è qualcosa di più che ci sta proteggendo". Il Dottore ha fatto delle offerte che sono andate da 19mila a 57.500 euro. La concorrente è andata dritta per la sua strada e ha creduto nel pacco 11. Così ha vinto 100mila euro.

Affari tuoi, chi è Claudia concorrente della Puglia

Claudia è la concorrente della Puglia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 8 ottobre. È originaria di Bisceglie. Lavora in un ristorante che si trova nell'aeroporto di Bari-Palese. Si è fatta accompagnare dal marito Leonardo, che nella vita si occupa di logistica in un'azienda che produce cavi elettrici. Hanno un figlio che si chiama Francesco, ha 9 anni ed è un appassionato di basket.

Quanti soldi ha vinto Claudia nella puntata di mercoledì 8 ottobre

I primi tiri di Claudia hanno visto uscire di scena subito 200mila euro e 300mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Nei pacchi aperti subito dopo si nascondevano anche 30mila euro. La prima offerta del Dottore è stata di 19mila euro, perché la concorrente era nel programma da 19 puntate. Pronta la battuta di Herbert Ballerina: "Avresti dovuto dire di essere qui da 300 puntate". Claudia ha riflettuto sull'offerta del dottore, poi ha commentato: "Sono tanti soldi, ma rifiutiamo e andiamo avanti". Subito dopo ha polverizzato i 50mila euro con una chiamata sbagliata. Poi, la pacchista ha accettato il cambio offerto dal Dottore. Ha lasciato il pacco 14 e ha preso il pacco 11. Dopo una serie di tiri fortunati che hanno permesso a Claudia di arrivare alle battute finali con solo pacchi rossi, il Dottore le ha offerto 25mila euro. Nei pacchi finali, 15mila e 100mila euro. Il Dottore ha offerto 57.500 euro. Claudia ha commentato: "Ci voglio credere, è un numero importante, c'è qualcosa di più che ci sta proteggendo. Me lo sento che ci sono 100mila euro". Ha rifiutato l'offerta e ha aperto il suo pacco. Non si sbagliava, c'erano 100mila euro.

