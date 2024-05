video suggerito

Ad Affari Tuoi Mabel e Cristina, vittime dell'alluvione in Emilia Romagna: "Un anno fa, non dimentichiamo" Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 18 maggio giocano Mabel e Cristina, concorrenti dell'Emilia Romagna. Le due donne ricordano l'alluvione di un anno fa, costata cara a una delle due: "Non dimentichiamo".

A cura di Stefania Rocco

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 18 maggio arrivano Mabel e Cristina, concorrenti dell’Emilia Romagna. A giocare è Mabel che ha voluto la accompagnasse la madre. “La nostra concorrente arriva da Forlì, è Mabel. Ha fatto 28 puntate da pacchista. Gioca con sua madre Cristina”, ha spiegato il conduttore Amadeus. Le due donne giocano per portare a casa il premio più alto possibile, anche in considerazione del numero di puntate cui Mabel ha partecipato prima di potersi ritagliare un ruolo da concorrente.

Mabel e Cristina ricordano l’alluvione in Emilia Romagna

Dopo avere giocato ed essere riuscite a eliminare un gran numero di pacchi minori, le due donne hanno rifiutato due delle offerte più alte della serata, una da 28mila euro e un’altra da 35 mila euro. Mabel ha però spiegato di non voler dare l’impressione di non dare valore ai soldi, soprattutto in considerazione della sua storia. “Colgo l’occasione perché è appena passato l’anniversario. Non per portare tristezza, solo per ricordare. Parlo dell’alluvione del 16 maggio”, ha dichiarato. “Un momento drammatico”, ha concordato Amadeus, “La forza dell’Emilia Romagna è stata commovente”. Mabel ha spiegato che l’alluvione ha messo in profonda difficoltà la madre Cristina:

È stato un giorno molto difficile. Abbiamo ancora molta confusione. Io non sono stata toccata ma la mia mamma sì. È stata una catastrofe ma c’è tanta gente buona. Ci hanno aiutato tante persone. Ci siamo ritrovati in casa gente che non conoscevamo. Tanti volontari. C’era gente che passava con camioncini con cibo e vivere. Siamo andati avanti, continueremo ad andare avanti ma non dimentichiamocelo. Questo per dire che questi soldi sono tanti. Non voglio che passi il messaggio che non diamo valore ai soldi.

Mabel e Cristina accettano l’offerta da 15mila euro

Purtroppo, la puntata non è andata come Mabel e Cristina speravano. Le due donne sono arrivate alla fine con una serie di pacchi minori e con la speranza di potere ancora vincere quello da 300mila euro, l’unico premio importante ancora in gioco. Quando, però, anche quello è stato eliminato, le due donne si sono ritrovate costrette ad accettare una cifra più bassa di quelle inizialmente offerte del dottore Pasquale Romano: hanno deciso di accettare l’assegno di 15mila euro proposto loro e chiudere la partecipazione ad Affari Tuoi senza tornare a casa a mani vuote.