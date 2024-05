video suggerito

Il caso del prof. Marcacci in mutande a CTCF, la preside: “È assente a scuola per infortunio” Jean Pascal Marcacci, presente a Che tempo che fa come presidente dell’Associazione Naturisti dell’Emilia Romagna, è anche un insegnante di diritto al Rosa Luxemburg di Bologna, scuola dalla quale però manca da tre mesi per infortunio. Per la sua partecipazione in tv, fa sapere il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, sarà ora aperta un’istruttoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partecipazione di Jean Pascal Marcacci a Che tempo che fa nella puntata di domenica 28 aprile 2024 sul NOVE è diventata un caso. L'avvocato bolognese, classe 1960, è il presidente dell'Aner, Associazione Naturisti dell’Emilia-Romagna, titolo utilizzato dalla Littizzetto per presentarlo in studio. Marcacci, però, è anche un insegnante di diritto all'ISS Rosa Luxemburg di Bologna, scuola dalla quale manca dallo scorso gennaio a causa di un infortunio. Per questo motivo la sua comparsata in tv con indosso un solo asciugamano blu in vita ha generato malumore tra le mura scolastiche. La dirigente del Rosa Luxemburg, Alessandra Canepi, avrebbe così inviato una segnalazione all’Ufficio scolastico provinciale.

L'ufficio scolastico: "Faremo un accertamento istruttorio"

Il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Giuseppe Panzardi, ha commentato la vicenda. Il Corriere riporta le sue parole: "Mi è arrivato del materiale su questa vicenda, faremo tutte le valutazioni del caso. È una situazione che non conoscevamo prima, ma questo docente risulta da qualche mese in infortunio. Valuteremo ogni possibile aspetto, bisogna prima capire bene qual è la situazione, per ora non darei alcuna indicazione". Panzardi ha aggiunto che, quando si verificano tali episodi, "si arriva all'istruttoria e si valuta il caso dal punto di vista disciplinare, penale o civile". Nonostante il prof. Marcacci si sia presentato in tv come presidente di Aner, il dirigente dell'Ufficio scolastico ha sottolineato che "un dipendente pubblico è sempre tale, anche se presidente di un'associazione e un ruolo pubblico va rappresentato con onore e decoro, c’è tutta una deontologia da rispettare". Sul caso ha quindi concluso: "Con una comunicazione formale, faremo un esame della situazione e un accertamento istruttorio". Anche la dirigente Alessandra Canepi ha commentato la vicenda, sostenendo però di essere a conoscenza del ruolo di Marcacci nell'associazione. Nonostante ciò, ha espresso "stupore davanti all'esibizione" in tv "di un docente assente per infortunio".

La replica del prof. Marcacci

Il Corriere riporta anche la replica di Jean Pascal Marcacci il quale ha sottolineato di non aver fatto alcuna allusione al suo impegno scolastico in tv. "Se qualcuno rosica o è invidioso del fatto che io abbia avuto tanti ascolti, non è un problema mio". L'insegnante ha proseguito sostenendo che, quando l'Inail stabilirà che dovrà far rientro a scuola, "sarò ben felice di farlo". "Non mi risulta io debba chiedere l’autorizzazione della scuola per partecipare a una trasmissione tv nel mio tempo libero e se mi avessero invitato in un giorno lavorativo, avrei chiesto un normale permesso" ha continuato prima di concludere:

Se non violo le leggi della scuola, posso andare dove voglio e non è giusto mi auto censuri. Se non l’avessi potuto fare, non l’avrei fatto, ma qualcuno me lo deve dire ufficialmente